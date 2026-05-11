Başvuru yapmayı unutanlar dikkat: 15 Mayıs’ta süre doluyor!

Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkartıldı. Ek doğum izni hakkı isteyen anneler için ise verilen süre Cuma günü doluyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
1 Mayıs itibarıyla 16 haftalık doğum izni hakkı 24 haftaya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi. Kanuna eklenen geçici maddeyle, 16 haftalık doğum izni süresi bitmiş ancak 24 haftalık süre bitmemiş kişiler için ek doğum izni hakkı tanındı.

15 MAYIS SON!

Ek doğum izninden faydalanmak isteyenlerin başvuruda bulunması için 10 iş günü süresi tanındı. Bu süre ise Cuma günü doluyor. 15 Ekim 2025 tarihinden itibaren doğum yapmış işçi, memur, kamudaki sözleşmeli personel ve Türk Silahlı Kuvvetler personeli anneler 8 haftalık ek doğum izni için 15 Mayıs Cuma gününe kadar başvuru yapabilecekler.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR

İşverenlerin ise ek doğum izni başvurularını reddetme hakkı bulunmuyor. Doğum izni ve doğum sonrası diğer izinler emredici niteliktedir. İşveren ek doğum izni başvurusunu reddederse işçi iş sözleşmesini haklı fesih yaparak kıdem tazminatını almak suretiyle işten ayrılabilir. Böyle bir muamele ile karşılaşan işçi işveren hakkında manevi tazminat davası da açabilir.
SÜT İZNİ DE VERİLİYOR

İsteği halinde kadın işçilere 24 haftalık doğum izni süresinin bitiminden veya çoğul gebelik halinde 26 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Kadın işçiler, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 1,5 saat süt izni kullanır.
Memurlar fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç mali hakları ile sosyal yardımları dahil maaşlarını kurumlarından almaya devam ederler.
SGK ÖDEME YAPAR

İşçilere ise doğum izni süresince Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından iş göremezlik ödeneği verilir. Halk arasında rapor parası olarak adlandırılan iş göremezlik ödeneği, son 12 aylık ortalama prime esas kazancının 3’te 2’si oranında ödenir. Ancak, işçinin son 12 aylık ücreti ne olursa olsun 2026 yılında ödenecek 1 günlük iş göremezlik ödeneği 734 TL’den, 30 gün için verilecek ödenek ise 22.020 TL’den az olamaz.
Kaynak: HaberTürk

