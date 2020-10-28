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Başvurular başladı... 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK başvuru ekranı! 2020 KYK burs ücreti ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.10.2020 10:19 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman 2020? KYK yurt ve burs başvurusu nereden yapılır?

Başvurular başladı... 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK başvuru ekranı! 2020 KYK burs ücreti ne kadar?

KYK yurt ve burs başvurusu başladı mı sorusuyla ilgili öğrencilerin yaptığı araştırmalar devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle gecikme yaşanan KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili güncel gelişmeler takip ediliyor. Her sene, yurt başvurusu yaparak devlet yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler üniversite dönemlerinde barınma ihtiyaçlarını karşılıyor, burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere ise KYK bursu ve KYK kredisi veriliyor. Konuyla ilgili yetkililerden beklenen açıklama için de geri sayım başladı. Peki, KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır, 2020 KYK burs ücreti ne kadar? İşte detaylar...

BAKAN KASAPOĞLU SON DAKİKA AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

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KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru sürecini kaçırmamak ve başvurusunu bir an önce yapmak isteyenler tarafından KYK burs başvuruları başladı mı sorusu merakla araştırılıyor. Öğrencilerin burs ya da kredi alma hakları başvuru sonrasındaki değerlendirmeyle belli oluyor. Bu nedenle gözler başvuru tarihiyle ilgili bilginin verileceği açıklamalara çevrildi.

Bazı öğrenciler burs alma hakkı kazanma konusunda öncelikli kabul ediliyor. Öncelikli kabul edilen öğrenciler arasında da şehit çocukları, gazi çocukları, annesi ve babası vefat eden öğrenciler, sağlık kurulu raporu ile % 40 ve üstü engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan Yetiştirme Yurtlarında barınıp tamamlamış olan öğrenciler, amatör milli sporcu olan öğrenciler ve lise ve dengi öğrenimini Darüşşafaka Lisesi’nde tamamlayan öğrenciler bulunuyor.

Bursların 2020 yılında ne kadar olduğu da merak edilenler arasında. Burs ya da kredi 550 TL olarak verilirken öğrenim kredisi rakamları ocak ayı itibarıyla yüksek lisans için 1100 TL, doktora için ise 1650 TL olarak belirlendi.

KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Burs almaya hak kazanamayan öğrenciler, geri ödemeli şekilde KYK kredisine de ilgi gösteriyor. Bu yüzden öğrenciler tarafından 2020 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak diye de araştırma yapılıyor. Geçen yıl başvurular üniversitelerin yüksek lisans, doktora, yatay geçiş ve dikey geçiş işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber başlamıştı. Bu sene tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ve pandemiden etkilenen eğitim sistemi nedeniyle tarihlerde değişiklik yaşandı. 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır?

Yetkililerin yaptığı son açıklamaya göre; başvuruların YÖK’ün açıklayacağı akademik takvimden sonra başlayacağı belirtilmişti. Bu açıklamayla beraber ise gözler YÖK'ün açıklayacağı akademik takvime çevrilmişti. YÖK'ün takvimle ilgili açıklamayı ekim ayı içerisinde yapması bekleniyor. YÖK son açıklamasında üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim’den sonra başlayacak şekilde planlamalarını istediklerini belirtmişti. Bu açıklamayla beraber başvuruların ekim ayında başlayacağına dair öğrenciler beklenti içine girdi. Geçtiğimiz yıl başvurular ekim ayında tamamlandığından dolayı ekim ayında başvurular ile alakalı açıklama yapılabileceği düşünülüyor. Ekim ayının bitmesine kısa bir süre kala konuyla ilgili araştırmalar da hızlandı.

KYK BURS BAŞVURULARI EKRANI

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bunun yanı sıra KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman sorusu da soruluyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve her sene ağustosta gerçekleşen başvurular koronavirüs salgını gerekçesiyle bu yıl ertelendi. Başvuru tarihlerinin belirlenmesi noktasında YÖK’ün açıklayacağı takvimin önemli olduğu belirtilmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda; yurtlar ile alakalı başvuruya dair bütün bilgilere Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adreslerinden ulaşılabilecek.

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; resmi sosyal medya hesaplarının da takip edilebileceği duyuruldu. Geçen yıl ise başvurular 19 Ağustos 2019'da başlamış ve 26 Ağustos 2019'da sona ermişti. Şimdi KYK yurt ve KYK burs başvuruları başladı mı sorularına cevap olabilecek açıklamalar öğrenciler tarafından bekleniyor.

GSB'nin verilerine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarının aylık ücreti 200 TL olurken, yüksek standartlı KYK yurtlarının ücreti ise aylık olarak 215 TL ile 340 TL arasında değişiyor. KKTC'deki KYK yurtlarının ücreti de aylık olarak 400 TL olarak belirtiliyor.

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları ne zaman 2020 sorusuna ek olarak başvuruların nasıl yapılacağı da öğrencilerin merak ettiği konular arasında bulunuyor. KYK yurt ve KYK burs başvurusu nasıl yapılır ile ilgili olarak henüz yetkililerden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da önceki sistem üzerinden başvuruların nasıl gerçekleşeceği ile ilgili beklentiler var. Başvuru işlemleri e-devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla e-devlet şifresi olmayan öğrencilerin bir e-devlet şifresi edinmesi veya T.C. kimlik kartı, mobil imza, internet bankacılığı, e-imza gibi yöntemleri kullanarak sisteme giriş yapması gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerden eğitim, sosyal ve ekonomik durumla ilgili bilgiler isteniyor. Bunun yanı sıra bilgiler, kamu kurumlarından gelen veriler ile karşılaştırılıp teyit ediliyor. Burs ve kredi başvuruları için işlem yapıldığı sırada farklı başvuru sayfaları kullanılmıyor. Her iki başvuru da beraber alınıyor.


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