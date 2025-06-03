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Başvurular için son tarih 27 Haziran! Bakan Işıkhan tüm destek ödemelerini tek tek açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eski hükümlü ve öze gereksinimli bireylerin istihdamı kapsamında ’Destekli İstihdam Projesi’ ve ‘Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği’ proje başvurularının başladığını açıkladı. Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, proje ile ilgili detayları da paylaştı.

Başvurular için son tarih 27 Haziran! Bakan Işıkhan tüm destek ödemelerini tek tek açıkladı
Ezgi Sivritepe

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden eski hükümlü ve özel gereksinimli bireylerin istihdamına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, konu ile ilgili detayları şu sözlerle aktardı:

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"Serebral palsili, Down sendromlu ve otizmli bireyler başta olmak üzere tüm zihinsel engelli bireylerin istihdamına yönelik 'Destekli İstihdam Projesi' ile birlikte;
Kendi işini kurma
İşe yerleştirme ve uyum
Destek teknolojileri
Mesleki eğitim, rehabilitasyon ve korumalı işyeri projesi ile ‘Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği’ proje başvuruları başladı"

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Destek ödemeleri ile ilgili de açıklama yapan Bakan Işıkhan, ödemelerin miktarı ise şu şekilde olacak:

  • Engelli kendi işini kurma Hibe Desteği Projeleri kapsamında 580 bin TL,
    -Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği Projeleri kapsamında 435 bin TL,
    -Korumalı İşyeri Desteği kapsamında 720 bin TL, destek verilecek.

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Son başvuru tarihi ise 27 Haziran 2025 olarak belirlendi.

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Destekli istihdam projesi kapsamında işverenlere ise şu şekilde destek verilecek:

-Engelli ücret desteği,
-Engelli iş koçu/Danışmanı desteği,
-İş yeri Düzenleme desteği verilecek.

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
hükümlü destek ödemeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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