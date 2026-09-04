FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Batı Akdeniz'den 8 ayda yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can, Antalya, Isparta ve Burdur'dan 8 ayda 1 milyar 968 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Batı Akdeniz'den 8 ayda yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat

Can, yaptığı açıklamada, 1 Ocak-31 Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,62'lik artışla 1 milyar 968 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını ifade etti.

Bu dönemde en fazla yaş meyve sebze sektöründe dış satım yapıldığını belirten Can, şu bilgileri verdi:

"Yaş meyve sebze sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,42 oranında artışla 611 milyon 842 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Sektörün bu dönemde en fazla ihraç ettiği ürün ise 189 milyon 760 bin dolarla biber oldu. En fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör ise madencilik ürünleri oldu. Bu sektörümüzden 335 milyon 400 bin dolarlık yurt dışı satışı yapıldı. Sektörün en fazla ihraç ettiği ürün ise mermer ve doğaltaş."

Can, maden sektörünü mobilya, kağıt ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ile demir ve demir dışı metallerin takip ettiğini belirtti.

Birlik üyesi 2 bin 95 firmanın 172 ülkeye ve bölgeye ihracat yaptığına dikkati çeken Can, "En fazla ihracatı 179 milyon 806 bin dolarla Almanya'ya yaptık. Listenin ikinci sırasında ise bölgemizin son dönemdeki yıldız pazarı ABD yer aldı. Bölgemizdeki firmalardan ABD'ye 8 ayda 150 milyon dolarlık satış yapıldı. Üçüncü sıraya Çin, dördüncü sıraya Rusya ve beşinci sıraya da Romanya yerleşti." ifadesini kullandı.

Mehmet Ali Can, bölge ihracatını artırmak amacıyla yurt dışı fuarlar, sektörel ticaret heyetleri ve URGE projeleri çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırtasiyecilerden 'sağlıksız ürün' uyarısı: Zincir marketlere sert tepkiKırtasiyecilerden 'sağlıksız ürün' uyarısı: Zincir marketlere sert tepki
AR-GE vergi teşviki geçen yıl 169 milyar 33 milyon lira olduAR-GE vergi teşviki geçen yıl 169 milyar 33 milyon lira oldu

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz İhracat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
DEAŞ'lı terörist eylem hazırlığındaydı: Etkisiz hale getirildi

DEAŞ'lı terörist eylem hazırlığındaydı: Etkisiz hale getirildi

ABD'nin, İran'a karşı asker konuşlandırma süresini "sessizce uzattığı" ileri sürüldü

ABD'nin, İran'a karşı asker konuşlandırma süresini "sessizce uzattığı" ileri sürüldü

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz!

Ezgi Eyüboğlu'ndan bikinili paylaşım: Soru yağmuruna tutuldu

Ezgi Eyüboğlu'ndan bikinili paylaşım: Soru yağmuruna tutuldu

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

AB ülkelerinden gümrük reformuna 'yeşil ışık': 1 Kasım'da başlıyor

AB ülkelerinden gümrük reformuna 'yeşil ışık': 1 Kasım'da başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.