Bavul dolusu altın ve dolar… Depremde o görüntüler dikkat çekmişti! Yastık altı birikiminde ‘deprem’ korkusu: Bankalarda hareketlilik başladı

Deprem sonrasında vatandaşların yastık altındaki birikimleri de enkaz altında kalmış, hatta valiz dolusu altınlar ve bulunan dövizlerin görüntüleri de çok konuşulmuştu. Yaşanan bu olayın ardından birikim sahipleri yastık altı tercihlerini gözden geçirmeye başladı. Bu kapsamda 11 ili vuran deprem felaketinin ardından yastık altında tutulan altın ve dövizlerin bir kısmının bankalara yatırılmaya başlandığı ifade edildi.

YASTIK ALTINDA 6 BİN TON ALTIN BULUNUYOR

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, Dünya Altın Konseyi’nin verilerinden elde edilen bilgiye dayanarak Türkiye’de yastık altında 5-6 bin ton civarında altın bulunduğu ifade ediliyor. Bankacılık sistemi dışındaki bu varlıkların sisteme katılması için ekonomi yönetimi tarafından geçmişte çok sayıda kampanya düzenlenmişti. Bu kampanyalarla bir kısım varlık sisteme katıldı ama istenilen düzeye hiçbir zaman ulaşamadı.

DÖVİZLER KUR KORUMALI MEVDUATA AKTI

6 Şubat’taki deprem felaketinin ardından 195 milyar 477 milyon dolar olan bankalardaki döviz hesaplarının büyüklüğü 17 Şubat itibarıyla 190 milyar 520 milyon dolara geriledi. Yani DTH’larda yaklaşık 5 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı. Bu gerilemenin 3.1 milyar dolarlık kısmı yurt içi yerleşik bireysel tasarruf sahiplerinin hesaplarından kaynaklandı. Yastık altından gelen dövizlerin büyük bölümünün DTH hesaplarından ziyade kiralık kasalara ya da Kur Korumalı Mevduata (KKM) yöneldiği söyleniyor.

ALTIN VE DOLAR/TL’DE SON DURUM

Uluslararası piyasalarda dolar endeksi 12 Aralık sonrası ilk kez 105,25 seviyelerini görürken, yurt içinde dolar/TL kuru ise haftanın ilk gününde 18,87 seviyelerinde yatay seyrini sürdürüyor.

Ons altın fiyatları üzerinde ise ABD verileri ile güçlenen dolar endeksinin olumsuz baskısı geçtiğimiz hafta boyunca devam etti. Endeksteki 101 seviyesinden 105 seviyelerine yükseliş altın fiyatları üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Uzmanlar endekste 106 seviyesinin görülebileceğini ve daha sonrasında çözülme yaşanabileceğini dile getirirken, bu durumun altın fiyatlarında kısa bir toparlanma yaratabileceğinin altını çizdi. 1805 dolar seviyesine dikkat çeken uzmanlar bu seviyenin altına gerileme yaşanması halinde düşüşün devam edebileceğini kaydetti.

Gram altın tarafında ise 1.185 TL rekor seviyesinin görülmesinin ardından fiyatları Cuma günü 1.100 TL’nin altına gerilemişti. Bu sabah güne yatay bir seviyede başlayan altının gram fiyatı 1.097 liradan değerleniyor.



