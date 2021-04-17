Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Emeklilerin gözü zamlı Ramazan bayramı ikramiyelerinde

İlk kez 2018 senesinde verilmeye başlanan ve üç dönemdir bin lira olarak hesaplara yatırılan emekli ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşların hesabına yatacak. Emekliler bayram ikramiyeleri ne kadar olacak sorusunun cevabını araştırmaya koyuldu. Peki Ramazan bayramı ikramiyeleri ne kadar olacak?

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK? 2021 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli ikramiyeleri bu sene Mayıs ayının ilk haftasında ödenecek. Fakat hangi enflasyon oranı uygulanacağı henüz netleşmediği için zamlı ikramiyenin miktarının ne kadar olacağı da henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında artış yapılacağını ve ilk ikramiyenin Mayıs ayının başı itibariyle ödeneceğini, Kurban Bayramı ödemesinin ise Temmuz ayının ortalarına doğru gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Sabah Gazetesi'nin yapmış olduğu habere göre, eğer son açıklanan yüzde 16.19 yıllık enflasyon baz alınırsa emekli ikramiyesi 162 lira artışla bin 162 liraya yükselecek. Yüzde 8.36 olan Temmuz-Aralık 2020 enflasyonu dikkate alındığında ise ikramiye bin 83 lira olabilecek.

