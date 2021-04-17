FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Emeklilerin gözü zamlı Ramazan bayramı ikramiyelerinde

Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Emeklilerin gözü zamlı Ramazan bayramı ikramiyelerinde

17.04.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli vatandaşlar emekli bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini araştırmaya koyuldu. İlk olarak 2018 senesinde verilmeye başlanan ve üç dönemdir bin lira olarak ödenen emekli ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak. Emekliler bayram ikramiyeleri ne kadar olacak sorusunun cevabını merak ediyor. Peki bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? İşte yanıtı...

Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Emeklilerin gözü zamlı Ramazan bayramı ikramiyelerinde

İlk kez 2018 senesinde verilmeye başlanan ve üç dönemdir bin lira olarak hesaplara yatırılan emekli ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşların hesabına yatacak. Emekliler bayram ikramiyeleri ne kadar olacak sorusunun cevabını araştırmaya koyuldu. Peki Ramazan bayramı ikramiyeleri ne kadar olacak?

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK? 2021 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli ikramiyeleri bu sene Mayıs ayının ilk haftasında ödenecek. Fakat hangi enflasyon oranı uygulanacağı henüz netleşmediği için zamlı ikramiyenin miktarının ne kadar olacağı da henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında artış yapılacağını ve ilk ikramiyenin Mayıs ayının başı itibariyle ödeneceğini, Kurban Bayramı ödemesinin ise Temmuz ayının ortalarına doğru gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Sabah Gazetesi'nin yapmış olduğu habere göre, eğer son açıklanan yüzde 16.19 yıllık enflasyon baz alınırsa emekli ikramiyesi 162 lira artışla bin 162 liraya yükselecek. Yüzde 8.36 olan Temmuz-Aralık 2020 enflasyonu dikkate alındığında ise ikramiye bin 83 lira olabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
17 Nisan BitTorrent ne kadar oldu?17 Nisan BitTorrent ne kadar oldu?
Nakdi Ücret Desteği ödeme tarihi belli oldu!Nakdi Ücret Desteği ödeme tarihi belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
yetmez bu artış ülkede devalüasyon oldu para eridi her şey zamlandı.

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan net uyarı: İptal ederim, acımam!

Bakan Soylu'dan net uyarı: İptal ederim, acımam!

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

İmzalar atıldı! 83 yıl sonra değişim başlıyor

İmzalar atıldı! 83 yıl sonra değişim başlıyor

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

17 Nisan BitTorrent ne kadar oldu?

17 Nisan BitTorrent ne kadar oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

En çok satılanlar belli oldu!

En çok satılanlar belli oldu!

Kuyumculuğa kural getirildi!

Kuyumculuğa kural getirildi!

Simpsonlar'da Bitcoin mesajı!

Simpsonlar'da Bitcoin mesajı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.