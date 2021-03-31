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Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 1000 TL Ramazan bayramı ikramiyesine zam gelecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2021 16:20 | Son Güncelleme

Bayram ikramiyeleri ile ilgili tarihler netleşiyor. Geçtiğimiz yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı Ramazan Bayramı ikramiyeleri, erken ödenmişti. 13 Mayıs 2021'e denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde 1000 TL bayram ikramiyelerinin erkenden yatırılması bekleniyor.

Öte yandan TÜM EMEK DER Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupta; 1000 TL bayram ikramiyelerinde zam talep etti. 6 dönemdir aynı miktarda ödenen 1000 TL bayram ikramiyelerinde artış talep edildi. Zam talebi ile ilgili herhangi bir detay bulunmuyor. Emekliler de bayram ikramiyelerinin zamlı almayı talep ediyor...

Ramazan bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu sene 13 Mayıs 2021’de kutlanacak. Emeklilere Ramazan Bayramı’nda verilecek 1000 TL bayram ikramiyeleri de bayramdan önceki hafta hesaplara yatırılacak. Net tarih de mayıs ayı içerisinde belli olacak.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti.
Emeklilerin 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri için bir tarih henüz belli olmadı.

Kimler ikramiye alabilir?

Kimler ikramiye alabilir?
Ramazan ve Kurban bayramlarında senede iki defa ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'den emekli aylığı alanların dışında, vazife malullüğü aylığı, yaşlılık aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlar, gaziler, şehit yakınları, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terör mağduru sivil vatandaşlarla bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyelerini alabiliyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da yararlanabiliyor.
Geçen yıllarda Ramazan ve Kurban Bayramlarında kişi başına toplam 2 bin TL ikramiye ödemesi yapıldı.

Bayram ikramiyelerine zam mı gelecek?

Bayram ikramiyelerine zam mı gelecek?
Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetileri Derneği bayram ikramiyeleri ile ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.
TÜM EMEK DER Genel Başkanı Satılmış Çalışkan'ın imzasını taşıyan mektupta bayrak ikramiyelerinin artırılması ve asgari ücret artışına endekslenmesi istendi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

Mektupta şu ifadelere yer verildi:
" Sayın Cumhurbaşkanım; Emeklilere 18 Mayıs 2018 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile emeklilere bin TL olarak verilen bayram ikramiyelerimiz 6 dönemdir aynı miktarda ödenmekte o gün için ufakta olsa bir kurban alına bilirken bugün maalesef kurbanın dörtte biri alınamaz duruma gelinmiştir.
Biz yaşlı emekli insanlar olarak, dini vecibelerimizi yerine getiremediğimizde büyük bir mahcubiyet ve üzüntü duymaktayız. Bayram günü sevinçli, güler yüzlü olmamız gerekirken bayramımızı kutlamaya gelen çocuklarımızı ve torunlarımızı mahcup karşılamaktayız.
Sayın Cumhurbaşkanım % 70 ’i asgari ücret altında bir aylıkla geçim ve hayat mücadelesi veren yaşlı vatandaşların bayram ikramiyesi ödeneklerinin makul bir seviyeye çekilerek yıllık artışlarının da asgari ücret artışlarına endekslenmesini için gereğini zatıâlinizin emir ve müsaadelerinize arz ve talep ederiz. Saygılarımızla"
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