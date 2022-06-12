Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar?

Her sene toplamda iki defa hesaplara yatan emekli ikramiyeleri bu sene de yakından takip ediliyor. İkramiyelerin Kurban Bayramı öncesinden erken ödenip ödenmeyeceği sorgulanıyor. Ayrıca zam uygulaması yapılıp yapılmayacağı konusu da gündemdeki yerini koruyor. Peki bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Her sene ödemesi yapılan bayram ikramiyeleri bayrama kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Emeklinin kurban bayramı ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk günlerinde verilmesi beklenmekte.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler 1100 TL olarak ödenmişti. İkramiyelerde zam uygulanıp uygulanmayacağı merak edilirken, Kurban Bayramı'nda verilecek olan bayram ikramiyesi şu an için 1100 TL olarak düşünülmekte. Bayram ikramiyelerine enflasyon zammı yapılması ihtimali de bulunuyor. Ancak resmi rakam henüz netleşmiş değil.

Kurban Bayramı Arifesi bu sene 8 Temmuz 2022 Cuma gününe denk gelecek.

Kurban Bayramı takvimi ise şöyle olacak:



Bayramın 1. Günü- 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü

Bayramın 2. Günü- 10 Temmuz 2022 Pazar günü

Bayramın 3. Günü- 11 Temmuz 2022 Pazartesi günü

Bayramın 4. Günü - 12 Temmuz 2022 Salı günü

