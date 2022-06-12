FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar?

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar?

12.06.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram yaklaşırken emeklilerin yakından takip ettiği konulardan biri de bayram ikramiyeleri oldu. Bayram ikramiyeleri Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar hesaplarına yatmıştı. Her sene Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere toplamda iki defa verilen bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih sorgulanıyor. Peki bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak ve ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar?

Her sene toplamda iki defa hesaplara yatan emekli ikramiyeleri bu sene de yakından takip ediliyor. İkramiyelerin Kurban Bayramı öncesinden erken ödenip ödenmeyeceği sorgulanıyor. Ayrıca zam uygulaması yapılıp yapılmayacağı konusu da gündemdeki yerini koruyor. Peki bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Her sene ödemesi yapılan bayram ikramiyeleri bayrama kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Emeklinin kurban bayramı ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk günlerinde verilmesi beklenmekte.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler 1100 TL olarak ödenmişti. İkramiyelerde zam uygulanıp uygulanmayacağı merak edilirken, Kurban Bayramı'nda verilecek olan bayram ikramiyesi şu an için 1100 TL olarak düşünülmekte. Bayram ikramiyelerine enflasyon zammı yapılması ihtimali de bulunuyor. Ancak resmi rakam henüz netleşmiş değil.

Kurban Bayramı Arifesi bu sene 8 Temmuz 2022 Cuma gününe denk gelecek.

Kurban Bayramı takvimi ise şöyle olacak:

Bayramın 1. Günü- 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü

Bayramın 2. Günü- 10 Temmuz 2022 Pazar günü

Bayramın 3. Günü- 11 Temmuz 2022 Pazartesi günü

Bayramın 4. Günü - 12 Temmuz 2022 Salı günü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sigara fiyatlarına zam mı geldi?Sigara fiyatlarına zam mı geldi?
İkinci elde görülmemiş artış!İkinci elde görülmemiş artış!
Benzin fiyatları için tahmini olay oldu! ‘Yakın zamanda…’Benzin fiyatları için tahmini olay oldu! ‘Yakın zamanda…’
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu açıklamayı konuşuyor! 'Savaş açarız'

Dünya bu açıklamayı konuşuyor! 'Savaş açarız'

Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor!

Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor!

Kira artışında yeni dönem! Bir yıl boyunca geçerli olacak

Kira artışında yeni dönem! Bir yıl boyunca geçerli olacak

Bitcoin'de sert düşüş!

Bitcoin'de sert düşüş!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.