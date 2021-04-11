Bayram ikramiyeleri ve emekli maaşı ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesi için tarih verdi

Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü itibariyle idrak edecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİ VE EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan ayına çok az bir zaman kala emeklilerin gündemi de değişti. Emekli vatandaşlar bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını araştırmaya koyuldu.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika emekli ikramiyesi açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan bayramı emekli ikramiyesinin ilk ödemesinin Mayıs ayı başında yapılacağını duyurdu.

2021 senesi Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nda da birkaç gün önce emekli ikramiyesinin yine hesaplara yatırılması bekleniyor.

4A (SGK) emeklisi olacak olan vatandaşlar “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek SSK Sicil Numarası, TC Kimlik Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi gibi bilgileri girerek sorgulama yapabilmekte.