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BAYRAM İKRAMİYESİ 2023: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek, ne zaman? Tarih verildi!

08.06.2023 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekliye bayram ikramiyesi Kurban Bayramı'na sayılı günler kala merak edildi. Ramazan Bayramı'nda 2.000 TL olarak verilen bayram ikramiyesinin Kurban Bayramı'nda ne kadar olacağı ve ne zaman yatacağı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrasında zamlı ikramiye ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek, ne zaman? Ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAYRAM İKRAMİYESİ 2023: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek, ne zaman? Tarih verildi!

Bayram ikramiyesi ile ilgili aramalar hız kazandı. Kurban Bayramı'nda emekliye ne kadar ikramiye verilecek vatandaşlar tarafından merak edildi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada zam müjdesini de veren Erdoğan, SSK BAĞ-KUR 4C ve EYT emeklisi için zamlı ödeme yapılacağını açıklamıştı. Emekli Bayram ikramiyesine yapılan zam belli oldu. İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR ÖDENECEK, NE ZAMAN?

Bayram ikramiyeleri ile iligli henüz net bir rakam açıklanmadı. Fakat Erdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Ramazan Bayramı'nda yatan miktarın güncelleneceğini duyurmuştu. Ramazan Bayramı'ndan iki gün önce yatırılan ikramiyelerin Kurban Bayramı için de benzer tarihlerde yatırılacağı öngörülüyor.

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SSK BAĞ-KUR 4C ve EYT emeklisi vatandaşların gözü kulağa Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ikramiye zammında. Ramazan Bayramı ikramiyesini Geçtiğimiz aylarda 900 TL'lik bir artış yapılmış ve ₺2.000 olarak ödenmişti.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe Günü : 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün-28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün-29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün-30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün-1 Temmuz Cumartesi

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