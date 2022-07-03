Bayram ikramiyeleri için milyonlarca emekli ve yakınları araştırma yapmaya başladı. İkramiyenin ne kadar ve ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyeleri 2 Temmuz itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için milyonları ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamada, emekli ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz tarihleri arasında kademeli olarak hesaplara yatırılacağı belirtildi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNİN ÖDEME TARİHİ NASIL BELİRLENİYOR?

SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.

1) 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;

17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,

2) 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

3) 4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

-1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

-2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde ödeme yapılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramında olduğu gibi önümüzdeki Kurban Bayramında da ikramiyeler 1.100 TL olarak hesaplara yatacak.



