Bayram mesaisi ücretine asgari ücret ayarı! Hesaplar ikiye bölündü: 4,5 gün için en az 1.372 TL ödeme

Kurban Bayramı tatili sürüyor. Bu yıl arife günü 27 Haziran'a, Kurban Bayramı da 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk geldi. Bu tatil süreci idari izinle devlet memurları için 9 güne uzatıldıÖzel sektör çalışanlarının izin süresi ise daha kısa oldu. Ancak kimi şirketler personeline idari izin vererek ya da çalışanlar yıllık izin kullanarak bayram tatilini hafta sonuyla birleştirip uzatabildi. Ancal bayramda çalışan pek çok kesim de bulunuyor. Burada da ek ücretler devreye giriyor. Asgari ücret zammı sonrasında ise fazla mesai ücreti ise bu bayramda iki aşamalı olarak hesaplanacak.

ÇALIŞMAK ZORUNLU DEĞİL

Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre, işçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı olarak onaylarının alınması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm olması gerekiyor. Eğer işçiden yazılı onay alınmamışsa ya da sözleşmelerde bu yönde bir hüküm yoksa, işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak zorunda değil.

BAYRAMDA ÇALIŞANLARIN VE ÇALIŞMAYANLARIN ÜCRET HESABI NASIL YAPILIR?

Resmi tatillerde çalışmayan işçilere ücretlerinin tam olarak ödenmesi gerekiyor. Bu sürelerde çalışanlara ise tam ücretinin yanı sıra resmi tatilde çalıştığı her gün için ayrıca bir günlük ücret daha ödenmesi şart. Resmi tatilde 1 saat bile çalışılsa, tam gün çalışılmış sayılıyor. Eğer bayram tatili işçinin haftalık tatil gününe denk geliyor ve çalışılıyorsa, o günlük ücret yüzde 50 daha artırılıyor.

PARA YERİNE İZİN KULLANDIRILMAZ

Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti işçilere nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. İşveren bayramda çalıştırıp bayramdan sonra izin uygulaması yapamıyor. Ayrıca bayramda çalışan işçiye de zamlı ücretini ödemek durumunda. Yani bayram gününü normal gün gibi düşünerek ödeme yapması mümkün değil.

ARİFE GÜNÜ 13.00’TEN SONRASI MESAİ

İş Kanunu'na göre arife günü genel tatil günüdür. Bu nedenle işçiye genel tatil günlerindeki ücret ödeme kriterlerine göre ödeme yapılır. Arife günü saat 13.00'ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi gerçekleştirilir.

BAYRAM MESAİSİ HESAPLAMASI

Genel tatil gününde işçi kaç saat çalışmış olursa olsun, tam günlük ücrete hak kazanır. Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa ayrıca fazla çalışma ücreti, yapılacak ödemeye ilave edilir. Burada haftalık çalışma saatine bakılır. İşçinin haftalık çalışması 45 saatin üzerine çıkmış ise bu durumda fazla mesai ücreti de ödenmesi gerekir. Fazla çalışmalar yüzde 50 zamlı verilir.

1 TEMMUZ GÜNÜ ZAMLI

Kurban Bayramı'nda çalışanlara tam maaşına ilaveten 4.5 günlük ek ödeme yapılacak. 4.5 günlük Kurban Bayramı tatilinde çalışan asgari ücretli işçiye tam maaşına ilaveten şu kadar ek ödeme gerçekleştirilecek:

Haziran ayı için günlük ücret: 8.506,80 / 30 = 283,56 TL

Temmuz ayı için günlük ücret: 11.402,32 / 30 = 380,08 TL

3.5 günlük ek ödeme (27-30 Haziran): 283,56 x 3.5 = 992,46 TL

4.1 günlük ek ödeme (1 Temmuz): 380,08 TL

5.Toplam ödeme: 1.372,54 TL



