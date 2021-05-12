Bayram namazı kılınacak mı? Diyarbakır, Sivas, Şanlıurfa bayram namazı saatleri

Düşüşte olan salgın döneminde Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bayram namazını camilerde kıldırmak niyetinde olduklarını söylemişti. Günden güne düşen vaka sayıları ile birlikte bu durum da netlik kazandı. Ayrıca Diyanet, Diyarbakır, Sivas ve Şanlıurfa’da kılınacak bayram namazı saatlerini açıkladı.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bayram namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı birçok kişinin kafasında netlik kazanmamış gibi görünüyor. Tam kapanma döneminde vaka sayıları azalmaya başladı.

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Bayram namazı tüm yurtta camilerde kılınabilecek. Ancak diğer vakit namazlarında olduğu gibi bayram namazlarında da camilerde çeşitli tedbirler alınacak. Vatandaş, abdestini evinde ya da kendi iş yerinde alıp camilere gelecek. Camilerdeki şadırvan ve tuvaletler kapalı olacak. Cemaat kendi seccadesini yanında getirecek. Camilerde belirli aralıklarla saf tutulacak. Uygunsa dışarıda cami avlusunda ya da bahçesinde cemaat namaza duracak…

DİYARBAKIR’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyarbakır’da 13 Mayıs Çarşamba günü bayram namazı saat 05.43'te kılınacak. Diyarbakır’da imsak vakti 03:27'de girecekken, sabah namazı ise 05:04'te okunacak.