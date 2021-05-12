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Bayram namazı kılınacak mı? Diyarbakır, Sivas, Şanlıurfa bayram namazı saatleri

12.05.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayını tam kapanma ile geçiren Türkiye’de teravih namazlarının camilerde kılınmayacağı açıklanmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan bayramında camilerde bayram namazının kılınacağını açıklamıştı. Öte yandan Diyarbakır, Sivas, Şanlıurfa gibi kentlerde bayram namazı saatleri belli oldu.

Bayram namazı kılınacak mı? Diyarbakır, Sivas, Şanlıurfa bayram namazı saatleri

Düşüşte olan salgın döneminde Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bayram namazını camilerde kıldırmak niyetinde olduklarını söylemişti. Günden güne düşen vaka sayıları ile birlikte bu durum da netlik kazandı. Ayrıca Diyanet, Diyarbakır, Sivas ve Şanlıurfa’da kılınacak bayram namazı saatlerini açıkladı.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bayram namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı birçok kişinin kafasında netlik kazanmamış gibi görünüyor. Tam kapanma döneminde vaka sayıları azalmaya başladı.

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Bayram namazı tüm yurtta camilerde kılınabilecek. Ancak diğer vakit namazlarında olduğu gibi bayram namazlarında da camilerde çeşitli tedbirler alınacak. Vatandaş, abdestini evinde ya da kendi iş yerinde alıp camilere gelecek. Camilerdeki şadırvan ve tuvaletler kapalı olacak. Cemaat kendi seccadesini yanında getirecek. Camilerde belirli aralıklarla saf tutulacak. Uygunsa dışarıda cami avlusunda ya da bahçesinde cemaat namaza duracak…

DİYARBAKIR’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyarbakır’da 13 Mayıs Çarşamba günü bayram namazı saat 05.43'te kılınacak. Diyarbakır’da imsak vakti 03:27'de girecekken, sabah namazı ise 05:04'te okunacak.

SİVAS’TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Sivas’ta ise 05.52’te bayram namazı kılınacak.

ŞANLIURFA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa’da bayram namazı ise 05.50’de kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

"Adana: 06.04,
Adıyaman: 05.51,
Afyonkarahisar: 06.20,
Ağrı: 05.28,
Aksaray: 06.07,
Amasya: 05.55,
Ankara: 06.08,
Antalya: 06.23,
Ardahan: 05.27,
Artvin: 05.30,
Aydın: 06.32,
Balıkesir: 06.29,
Bartın: 06.07,
Batman: 05.39,
Bayburt: 05.38,
Bilecik: 06.20,
Bingöl: 05.40,
Bitlis: 05.34,
Bolu: 06.12,
Burdur: 06.23,
Bursa: 06.23,
Çanakkale: 06.34,
Çankırı: 06.04,
Çorum: 05.59,
Denizli: 06.28,
Diyarbakır: 05.43,
Düzce: 06.14,
Edirne: 06.30,
Elazığ: 05.45,
Erzincan: 05.42,
Erzurum: 05.35,
Eskişehir: 06.18,
Gaziantep: 05.56,
Giresun: 05.44,
Gümüşhane: 05.41,
Hakkari: 05.29,
Hatay: 06.02,
Iğdır: 05.24,
Isparta: 06.22,
İstanbul: 06.22,
İzmir: 06.34,
Kahramanmaraş: 05.56,
Karabük: 06.07,
Karaman: 06.12,
Kars: 05.26,
Kastamonu: 06.02,
Kayseri: 06.00,
Kırıkkale: 06.06,
Kırklareli: 06.28,
Kırşehir: 06.05,
Kilis: 05.57,
Kocaeli: 06.19,
Konya: 06.14,
Kütahya: 06.21,
Malatya: 05.50,
Manisa: 06.33,
Mardin: 05.42,
Mersin: 06.07,
Muğla: 06.31,
Muş: 05.36,
Nevşehir: 06.03,
Niğde: 06.05,
Ordu: 05.46,
Osmaniye: 06.00,
Rize: 05.36,
Sakarya: 06.17,
Samsun: 05.52,
Siirt: 05.36,
Sinop: 05.55,
Sivas: 05.52,
Şanlıurfa: 05.50,
Şırnak: 05.35,
Tekirdağ: 06.28,
Tokat: 05.53,
Trabzon: 05.39,
Tunceli: 05.43,
Uşak: 06.25,
Van: 05.29,
Yalova: 06.21,
Yozgat: 06.01,
Zonguldak: 06.10."

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Bayram namazı
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