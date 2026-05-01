Bayram öncesi emekliye tuzak! O linke sakın tıklamayın

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi emeklilere SMS gönderen dolandırıcılar 'Bayram ikramiyeniz yattı' mesajıyla link gönderip, tıklayanın hesabını boşaltıyor.

Bayram öncesi emekliye tuzak! O linke sakın tıklamayın
Devrim Karadağ
Kurban Bayramı öncesi emekliler gelecek ikramiyeyi beklerken, dolandırıcılar ise o ikramiyelere göz dikmiş durumda. 2026 yılı ödeme takviminin netleşmesiyle dolandırıcı çeteleri, “ikramiye farkı” yalanıyla oltalama saldırılarına hız verdi.

EMEKLİLERE MESAJ GÖNDERİYORLAR

Sistem, emekliye gönderilen “3.000 TL ek zam yapıldı, farkı almak için e-Devlet linkine tıklayın” mesajıyla işliyor.

Bayram öncesi emekliye tuzak! O linke sakın tıklamayın 1

KİMLİK BİLGİLERİNİ ÇALIYORLAR

Sahte sitelere yönlendirilen vatandaşların kimlik ve banka bilgileri çalınırken, hesaplardaki paralar izi sürülemeyen hesaplara transfer ediyor.

KREDİ BİLE ÇEKİYORLAR

Hatta emeklinin adına ‘ihtiyaç kredisi’ bile çekiliyor.

Bayram öncesi emekliye tuzak! O linke sakın tıklamayın 2

UZMANLAR UYARDI: OTOMATİK YATAR...

Türkiyer Gazetesi'nde yer alan habere göre; siber güvenlik uzmanları, “Hiçbir devlet kurumu SMS ile link gönderip şifre istemez. İkramiyeler başvuru gerekmeksizin otomatik yatar. Linke tıklamak, evinizin anahtarını hırsıza teslim etmektir” uyarısında bulunuyor.

Mağduriyet yaşamamak için şüpheli linklerin silinmesi, işlemlerin yalnızca resmi uygulamalar üzerinden yapılması ve telefonda kendisini görevli olarak tanıtanlara şifre verilmemesi gerekiyor.

