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Bayram öncesi o paralar hesaplara yatıyor: Bakan Göktaş Aile Destek Programı ödemeleri için tarihi duyurdu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.04.2024 14:14
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Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri Ramazan Bayramı öncesine çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin 4 Nisan Perşembe günü (yarın) hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bayram öncesi o paralar hesaplara yatıyor: Bakan Göktaş Aile Destek Programı ödemeleri için tarihi duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek 4 Nisan Perşembe günü (yarın) hesaplara yatırıyoruz." dedi.

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Bakan Göktaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek 4 Nisan Perşembe günü (yarın) hesaplara yatırıyoruz. Hak sahibi tüm ailelerimiz için hayırlı olsun. En değerli varlığımız olan aileyi merkeze alan bakış açısı ve milletimizin yaşam standartlarını daha da yükseltmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Aile Destek Programı
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