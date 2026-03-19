Bayram öncesi tatlı uyarısı! İşletmeye girdiklerinde ilk olarak bakılması gereken...

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Ramazan Bayramı'nda merdiven altı üretilen tatlılara karşı vatandaşları uyararak, "Vatandaşlarımız işletmeye girdiklerinde ilk olarak belgelerini kontrol etmeli" dedi.

Vatandaşların işletmelerde ilk olarak belgelere bakması gerektiğini söyleyen Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Tabi ki Ramazan Bayramı'nda tatlı tüketimimiz daha fazla oluyor. Biz vatandaşlarımıza her zaman bir işletmeye girdiklerinde ilk olarak iş yeri açma ruhsatına, imalathane ruhsatı gibi belgelerine bakmalarını istiyoruz.

"GÜVENDİĞİMİZ YERLERDEN ALIŞVERİŞ YAPARSAK GÜZEL BİR BAYRAM GEÇİREBİLİRİZ"

Güvendikleri, bildikleri yerlerden alışveriş yapmalarını da tavsiye ediyoruz. Ruhsatsız yani merdiven altı dediğimiz yerlerde burası uygun gibi düşüncelere kapıldıklarında neyin nerede üretildiğini bilmediğimiz yerlerden alışveriş yapmamalıyız. Bu yüzden bildiğimiz ve güvendiğimiz yerlerden alışverişimizi yaparsak ağız tadıyla güzel bir şekilde bayramımızı geçirebiliriz. Ben bu vesile ile de herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Aydemir, vatandaşların olumsuz durumlarda ALO 174 ihbar hattına ve kendilerine ulaşabileceklerini söyleyerek, "Böyle durumlarda Tarım Bakanlığı'nın ALO 174 ihbar hattı var. Buradaki şikayetler direkt CİMER'e gidiyor zaten. Oraya da bizlere de şikayet edebilirler. Bizlerle irtibata geçerlerse biz de gerekli iletişimi sağlar ve gerekli işlemleri de hem yaparız hem de yaptırırız. Bu yüzden de vatandaşlarımızın önce ALO 174'e sonrasında da bize ulaşmaları hem kendileri hem de şehrimiz için iyi olur. Bundan önce şehrimizde böyle bir durumla karşılaşmadık, bundan sonra da karşılaşmayız diye ümit ediyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Çin'de genç işsizlik oranı şubatta yüzde 16,1 olduÇin'de genç işsizlik oranı şubatta yüzde 16,1 oldu
Sıfır otomobil alacaklar dikkat: Faizsiz kredi imkanıSıfır otomobil alacaklar dikkat: Faizsiz kredi imkanı

En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni çıkış: 'Bunun sonucu tüm dünyayı etkiler'

İran'dan yeni çıkış: 'Bunun sonucu tüm dünyayı etkiler'

Dünyanın en büyük doğal gaz tesisleri vuruldu! Trump'tan, 'Siz vurmazsanız biz de vurmayız' çıkışı

Dünyanın en büyük doğal gaz tesisleri vuruldu! Trump'tan, 'Siz vurmazsanız biz de vurmayız' çıkışı

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İftar yemeğindeki tarzı eleştirildi! "Biraz saygı" deyince...

İftar yemeğindeki tarzı eleştirildi! "Biraz saygı" deyince...

Araçta tercih değişti, yeni yöntem başladı 'Tersine döndü, satmayı düşünüyorlar'

Araçta tercih değişti, yeni yöntem başladı 'Tersine döndü, satmayı düşünüyorlar'

Laleli’de alarm zilleri! Kepenkler tek tek iniyor, binlerce kişi işsiz kaldı

Laleli’de alarm zilleri! Kepenkler tek tek iniyor, binlerce kişi işsiz kaldı

