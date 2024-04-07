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Bayram öncesi yüzü gülen sektörlerden oldu: Ortalama sepet tutarı 750 TL!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.04.2024 12:01
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Ramazan Bayramı öncesi piyasalarda hareketlilik başladı. Bayram öncesi yüzü gülen sektörlerden biri e-ticaret oldu. E-ticarette ortalama sepet tutarı 750 TL oldu. Sektör profesyonelleri bayram öncesi yaşanan hareketlenmeden oldukça memnun.

Bayram öncesi yüzü gülen sektörlerden oldu: Ortalama sepet tutarı 750 TL!

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi çok sayıda sektörde hareketlilik yaşanırken, yüzü gülen sektörlerden biri de e-ticaret oldu. Bayram alışverişiyle hareketlenen e-ticaret sektöründe bu bayram 200-300 milyar liralık satış yapılması bekleniyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, ramazan ayı ve bayram alışverişlerinin e-ticaret üzerinden yapılmaya devam ettiğini söyledi.

"ALIŞVERİŞLERDE YÜZDE 30 ARTIŞ"

Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının çevrim içi alışverişe yönelmesi, kampanyaların etkisiyle bu bayram alışverişlerinde de e-ticaretin ön planda olmasını beklediklerini vurgulayan Çevikoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle bayrama özel markaların ve pazar yerlerinin kampanyaları ile alışverişlerde yüzde 30 artış yaşandığını gözlemliyoruz. Bayram için hazırlanacak tatlı malzemeleri, çikolata, şeker, kahve gibi gıda alışverişleri ile giyim ve ayakkabı alışverişleri en fazla tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Aynı zamanda bayram tatili nedeniyle insanlar yoğun olarak şehir dışına çıkacaklar. Yolculukları dolayısıyla internet üzerinden yaz lastiğine yöneldikleri için bu alanda da normal dönemlere göre artış görülüyor. Bununla beraber uçak rezervasyonlarında da benzer bir yoğunluğun olduğunu söyleyebilirim. Tüm ürün gruplarında yüzde 25-30 arasında indirimlerin yapıldığı Ramazan Bayramı döneminde 200-300 milyarlık bir satışın gerçekleşmesini bekliyoruz."

"BU BAYRAM ORTALAMA SEPET TUTARI 750 TL"

Çevikoğlu, bu bayramda ortalama sepet tutarının 750 lira olarak gerçekleşmesinin beklendiğini dile getirdi.

Bayram alışverişi yaparken tüketicilere önerilerde de bulunan Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"Sektörümüze ait yeni bir yönetmelik, e-ticaret şirketlerinin kafalarına göre indirim yapmalarına müsaade etmiyor. Buna göre son 30 gün içerisinde satış aldığınız fiyatın altını yazmanız gerekiyor. Yani bu şu anlama geliyor; 100 TL'lik bir ürünün satış fiyatı önce 300 TL'ye çıkarılıp sonra o ürün üzerinden yüzde 80 indirim yapılarak satılamayacak. Bunu yapan şirketler ciddi cezalarla karşı karşıya kalacağı için, tüketiciler bu dönemde gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler. Bununla beraber tüketicilere alışverişlerinde 'Güven Damgası' olan siteleri tercih etmelerini öneriyorum."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
e-ticaret bayram
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