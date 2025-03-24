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Bayram şekerleri ve çikolataları tezgahlarda belirdi: "Fiyatlar geçen yıla oranla biraz arttı"

24.03.2025 10:49
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Gaziantep'te Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, bayram hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Şehirde, rengarenk bayram şekerleri ve çikolatalar tezgahlarda yerini alırken, bayram coşkusu şimdiden kendini hissettirmeye başladı. Şekerlerin fiyatları 190 TL’den başlayıp 500 TL’ye kadar çıkarken, çikolatalar ise 200 TL’den başlayıp 750 TL ile 1000 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Bayram şekerleri ve çikolataları tezgahlarda belirdi: "Fiyatlar geçen yıla oranla biraz arttı"

Gaziantep'te Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, bayram hazırlıkları hız kazandı. Şeker ve çikolataların renkli çeşitleri, tezgahlarda yerini alarak, bayramın en tatlı geleneğini şehre getirdi.

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Bayram şekerlerinin fiyatları 190 TL’den başlayıp 500 TL’ye kadar yükselirken, çikolatalar ise 200 TL ile 1000 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

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Şehirliler, bu yılki bayramda hem geleneksel tatlar hem de farklı lezzetlerle sevdiklerine tatlı ikramlarda bulunmaya hazırlanıyor.

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Her damak zevkine hitap eden farklı şeker çeşitleri tezgahlarda yerini almış durumda. Şeker ve çikolataların yanı sıra, Antep fıstığı gibi yöresel kuruyemişler de büyük ilgi görüyor.

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Bazı vatandaşlar bayramda sadece tatlı ikramları olan şeker, çikolata ve lokum alırken, kimileri ise misafirlerine sunmak üzere kuruyemiş çeşitlerini tercih ediyor.

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"FİYATLAR GEÇEN YILA GÖRE ARTTI"

Şeker, çikolata ve lokum fiyatlarının geçen yıla göre arttığını belirten Çam, "Maalesef çikolatanın ham maddesi ülkemize yurt dışından geldiği için çikolata fiyatlarında ciddi bir artış var. Bayram şekeri fiyatlarında da işçiliklerin artması ile bir artış var. Haliyle bu durumdan biz de mağduruz. Bayram şekerinin fiyatları 190 liradan başlıyor. Çikolataların fiyatları da 200 liradan başlıyor, 1000 liraya kadar çikolata var. İçine koyduğumuz Antep fıstığı maalesef fiyatları değiştiriyor. Kuruyemiş çeşitlerine de talep var. Normal aylarda sattığımızın çok üzerinde kuruyemiş satıyoruz. İnsanlar gelen misafirlerine kuruyemiş de ikram etmek istiyor. Bizim bu bölgede kuruyemiş kültürü de var. Ayrıca lokum çeşitlerine de talep var" dedi.

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ESNAFLAR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Şeker, çikolata ve lokum çeşitlerinin bayramın olmazsa olmazı olduğunu belirten esnaf Mehmet Deniz de, "Tezgâhlarımızı hazırlamış bulunmaktayız. Şeker ve lokum çeşitlerimiz, Antep fıstığı başta olmak üzere olmazsa olmaz kuruyemiş çeşitlerimiz var. Bütün hazırlıklarımızı yaptık ve müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.
Bayram alışverişine çıktığını belirten vatandaşlar ise bayram hazırlıkları kapsamında şeker, çikolata, lokum, kuruyemiş ve pasta çeşitleri aldıklarını dile getirdiler.

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“DAHA ÇOK ŞEKER VE ÇİKOLATA SATILIYOR”

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram şekerleri ve çikolataların tezgahlardaki yerini aldığını belirten esnaf Oğuzhan Çam, "Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Bundan dolayı şeker, çikolata, lokum ve kuruyemiş çeşitlerimizi hazırladık. Tezgahımızda 50'nin üzerinde Antep fıstığı ile yapılmış lokumlarımız var. Yılın 12 ayı bu çeşitlerimiz var ama şu an bayram için daha fazla talepten dolayı daha çok üretime geçtik. Kuruyemiş çeşitlerine de talep var. Butik çikolatada da üretiyoruz, butik çikolatalarımıza da çok yoğun bir talep var. Vatandaşlar alışverişe başladı. Daha çok şeker ve çikolata satılıyor. Ramazan Bayramı'nı bekliyoruz" dedi.

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(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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