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Bayramda çalışacaklar dikkat! Mesai ücreti ne kadar olacak? İşte böyle hesaplanıyor

Yurt genelinde Kurban Bayramı havasına girildi. Kimi vatandaş kurban kesmek için memleketlerine kimisi ise tatili değerlendirmek için hazırlıklarına başladı. Bazı vatandaşlar ise çalışmaya devam ediyor. Bu da beraberinde çalışacak vatandaşlar için 'mesai ücreti ne kadar olacak?' sorusunu getiriyor. İşte örnek hesaplama modelleri!

Bayramda çalışacaklar dikkat! Mesai ücreti ne kadar olacak? İşte böyle hesaplanıyor
Doğukan Akbayır

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte çalışan işçiler ne kadar mesai ücreti alacağını merak ediyor. CNN Türk'ün haberin göre, 1 saatlik çalışmaya bile tam günlük ücret veriliyor. Arife günü ve hafta tatili için ise farklı bir model var! İşte haberin tüm detayları...

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BAYRAM MESAİSİ NASIL HESAPLANIR?

Bayram günlerinde işçi çalıştırılabilmesi için ya sözleşmede açık hüküm bulunmalı ya da yazılı onay alınmalıdır.

Özellikle sağlık, güvenlik ve turizm gibi kesintisiz hizmet gerektiren sektörlerde bayramda çalışma yaygındır. Bu durumda, çalışan işçiye ek ücret ödenmesi zorunludur.

  • 1 Saatlik Çalışma Bile Tam Gün Ücret Kazandırır

Bayramda çalışan işçi, sadece bir saatlik çalışma yapsa dahi bir tam günlük ücret alma hakkı kazanır.

Eğer o gün 7,5 saati aşan bir mesai varsa, fazla çalışma ücretinin de ayrıca ödenmesi gerekir.

  • Arife Günü de Ücrete Tabi

Ramazan ve Kurban bayramları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi, saat 13.00’ten itibaren resmi tatil sayılır.

Bu nedenle o günün öğleden sonraki çalışmaları genel tatil mesaisi sayılırken, sabah saatlerinde yapılan çalışmalar fazla mesai olarak ücretlendirilir.

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Örnek Hesaplama:

Brüt maaşı 30.000 TL olan bir işçi, arife günü öğleden sonra ve bayramın iki günü çalışırsa, yaklaşık 2.500 TL brüt ek ücret almalıdır.

  • Hafta Tatili ve Bayram Çakışırsa

Eğer bayram günü hafta tatiline denk gelirse, işçi çalıştığında en yüksek ödeme hangisi ise o uygulanır.

Örneğin, bayram günü hafta tatiline denk gelirse ve işçi 7,5 saat çalışırsa, 1,5 günlük ücret alır. Sadece 1 saat çalışması durumunda bile 1 günlük ek ödeme yapılır.

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  • Pazar Günü Çalışan İşçiye 1,5 Günlük Mesai Ücreti

Hafta tatilini pazar günü yapan bir işçi, aralıksız çalışıp arife ve bayramın 3 günü de mesai yaparsa, arife dahil toplam 4 günlük ek ücret alır.

Ancak hafta içi izin ya da rapor kullandıysa bu süre düşebilir ve ödeme 3,5 güne kadar gerileyebilir.

Hafta tatilinde çalışmanın karşılığı ücret yerine izin olarak da verilebilirken, bayram günlerinde bu mümkün değil. Çalışan her işçiye mutlaka ücret ödenmek zorundadır.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı mesai
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