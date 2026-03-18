Bayramda çikolata ve şeker alışverişinde dikkat! Uzman isim uyardı: 'Uzak durun'

Bayramın gelmesiyle çikolata, şeker ve lokum satışları artarken, uzmanlar açıkta satılan ürünlere karşı tüketicileri uyarıyor. İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamuller Esnaf Odası Başkanı Bahattin Buğdaycı, 'Çikolata ve şeker gibi ürünlerde kullanılan ham maddenin kalitesi, üretim şartları ve saklama koşulları doğrudan tüketici sağlığını etkiliyor bu nedenle aşırı ucuz, içeriği belirsiz ve üretim yeri belli olmayan ürünlere karşı dikkatli olunması gerekiyor.' dedi.

İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamuller Esnaf Odası Başkanı Bahattin Buğdaycı, AA muhabirine, Ramazan Bayramı için hediyelik çikolata ve şeker alışverişlerinin hareketlendiğini belirtti.

Bu yıl eğitim öğretim takvimindeki ara tatil döneminin Ramazan Bayramı ile aynı zamana denk gelmesinin şehirdeki alışveriş alışkanlıklarını da etkilediğini belirten Buğdaycı, geçen hafta sonu alışveriş hareketliliği yaşandığını söyledi.

"BAYRAM ŞEKERLERİNDE KİLOGRAM FİYATI 200-300 LİRA BANDINDA"

Buğdaycı, bayram şekerlerinde kilogram fiyatlarının 200-300 lira bandında seyrettiğini dile getirerek, "Çikolata tarafında ise kaliteye göre geniş bir fiyat aralığı var, ikramlık çikolatalar yaklaşık 400 liradan başlarken, kakao oranı yüksek ve kaliteli ürünlerde fiyatlar 700 liranın üzerine çıkabiliyor. Hediyelik kutu çikolatalarda ise kullanılan çikolataya ve ambalaja göre fiyatlar 1000-1500 lira seviyelerinde." diye konuştu.

Bu dönemde hediyelik ürün olarak en çok şık kutularda çikolata, lokum ya da bayram şekeri tercih edildiğini belirten Buğdaycı, son yıllarda hediyelik kutu çikolatalar, spesiyal çikolata çeşitleri, fıstıklı ve fındıklı çikolataların da oldukça rağbet gördüğünü söyledi.

"UYGUN KOŞULLARDA MUHAFAZA EDİLMEYEN ÇİKOLATALARDA KALİTE KAYBI YAŞANABİLİR"

Buğdaycı, son yıllarda zincir marketlerin bayram dönemlerinde yoğun kampanyalarla piyasaya girmesinin esnaf açısından önemli bir rekabet oluşturduğuna işaret ederek, "Vatandaşlarımıza her bayramda olduğu gibi bu bayramda da bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Bayram alışverişlerinizi mümkün olduğunca mahallenizdeki güvenilir pastane ve şekerci esnafından yapın. Böylece hem kaliteli ve güvenilir ürünlere ulaşmış olursunuz hem de yerli üretimi ve yıllardır bu mesleği sürdüren esnafımızı desteklemiş olursunuz." dedi.

Hediyelik şeker ve çikolata alırken dikkat edilmesi gerektiğini belirten Buğdaycı, tüketicilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Vatandaşlarımızın özellikle gıda ürünlerinde yalnızca fiyat odaklı hareket etmemelerini tavsiye ediyoruz. Çikolata ve şeker gibi ürünlerde kullanılan ham maddenin kalitesi, üretim şartları ve saklama koşulları doğrudan tüketici sağlığını etkiliyor. Bu nedenle aşırı ucuz, içeriği belirsiz ve üretim yeri belli olmayan ürünlere karşı dikkatli olunması gerekiyor. Alışveriş yaparken mutlaka ürünün etiket bilgilerine bakılmalı.

Üretici firmanın adı, üretim adresi, son tüketim tarihi ve içerik bilgileri açık şekilde belirtilmiş olmalıdır. Açıkta satılan, ambalajsız veya menşei belli olmayan ürünlerden uzak durulması önemli. Çikolata ürünlerinde kakao oranı, kullanılan yağ türü ve ürünün saklama koşullarına da dikkat edilmeli. Uygun koşullarda muhafaza edilmeyen çikolatalarda kalite kaybı yaşanabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın alışverişlerini ürünün nasıl ve nerede muhafaza edildiğine dikkat ederek yapmaları gerekir."

"HANGİ KOŞULLARDA ÜRETİLDİĞİ BELLİ DEĞİL"

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu da "Hem ramazan ayında hem de ramazan sonrasında açıkta baklava, şekerleme ve diğer ürünlerin satıldığını görüyoruz. Burada satılan ürünlerde de tehlike had safhada, özellikle ucuz ürünlerde. Burada kullanılan fındık, fıstık gibi iç malzemelerinde de aflatoksin oranı yüksek ürünler piyasaya uygun fiyata sunulabilir." diye konuştu.

Tüketicinin ürün içeriğini kontrol etme şansı olmadığına dikkati çeken Boyu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından işletmelerden numune alınarak uygun iç malzeme kullanılıp kullanılmadığının tespit edilebildiğini söyledi.

Boyu, açıkta satılan ürünlerin hiçbir kaydı olmadığı için buralarda riskin daha fazla olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Açıkta satılan çikolata ve şekerlemeler daha kalitesiz, içeriğini bilmediğimiz, kontrol altında olmayan ürünler olabilir. Bu ürünlerin üretim tarihleri belli değil. Hangi koşullarda muhafaza edildiği, hangi koşullarda üretildiği belli değil. Çünkü kayıt altında olan işletmeler tarafından üretilmiyor. Üzerinde üretici firmayı temsil eden etiket bilgileri yok. Bu nedenle ucuz ürün alalım derken sağlığımızı riske atma tehlikesini de göz önünde bulunduralım."
"HER TÜKETİCİNİN DE BİRER DENETÇİ OLMASI GEREK"

Tüketicilerin yaşadığı rahatsızlıkları ya da gıda alışverişi sonrasında gördüğü olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı ya da CİMER üzerinden bildirebileceğini dile getiren Boyu, "Biz her zaman denetimler artırılsın, sıklaştırılsın, yapılsın diyoruz ama bir taraftan tüketicinin de bu noktada gıda okuryazarlığının, gıda güvenliği bilincinin artırılması lazım. Her tüketicinin de birer denetçi olması gerekiyor. Bu şekilde toplumdaki gıda güvenilirliği bilincini artırarak daha sağlıklı, daha güvenilir ürünlere ulaşabiliriz." diye konuştu.

Boyu, bayram döneminde renkli şekerlerin sıkça tüketildiğine işaret ederek, çok renkli ürünlerin çocuklar tarafından aşırı tüketiminin kontrol altında tutulması gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

