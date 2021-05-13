Bayramda EFT yapılıyor mu? Bayramda yapılan EFT ne zaman hesaba geçer?

13 Mayıs itibarıyla başlayan Ramazan bayramı öncesi 12 Mayıs arefe günü olarak idrak edildi. Arefe gününde öğleden sonra bayram tatili başladı. Tüm devlet kurumları, bankalar, eczaneler, noterler gibi işletmeler öğlen 12:00’den sonra kapandı. Bayramda EFT işlemleri ile ilgili de detaylar belli oldu.

BAYRAMDA HAVALE VE EFT YAPILIR MI?

Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalıştı. Öğlenin ardından Ramazan Bayramı tatiline başladı. Bundan dolayı EFT gibi bankacılık işlemleri ve özel ve tüzel kişilerin işlemleri, 18 Mayıs Pazartesi günü yapılabilecek.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları gereğince 3-15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak suretiyle yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay biçimde yapılabilmesini sağlamak için TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı belirtildi.

Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak suretiyle müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir.

Bayramda ise çalışmayacaklardır…



