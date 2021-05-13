Bayramda marketler açık mı? A101 BİM ŞOK market kaça kadar açık?

Ramazan Bayramı'nda marketler açık olacak mı? en çok aranan sorular arasında yer alıyor. Tam kapanma süresinin sonlarına yaklaşırken bayramda marketlerin çalışma saatleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bayramda marketler açık olacak mı? İşte, detaylar...

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Marketlerin açılış kapanış saatlerinin yanı sıra bayram mesaisi de merak ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor.

Tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor, bu nedenle bayramda da marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet vermeye devam edecek. Ancak, marketlerin bayram mesaisi politikalarına göre değişebiliyor. Bazı marketler bayramın ilk iki günü çalışanlarına izin verebiliyor.

