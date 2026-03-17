Bayramda yola çıkmadan bu habere dikkat: Radarların yerleri belli oldu

Yeni trafik kanunu ile cezaların ağırlaşması nedeniyle sürücüler, trafikte daha da dikkatli. Hafta sonu bayram olduğu için yollarda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Bayram tatili, Perşembe günü öğleden sonra başlayacak. Ceza ödemek istemeyen sürücüler ise yollarda bulunan radarlara bakmaya başladı.

HIZ SINIRLARINA DİKKAT!

Hız sınırları ile ilgili düzenlemeleri de izleyen sürücüler, yeni sınırlamalara göre sürüş hızını belirleyecek. Buna göre, sürüş hızlarının şu şekilde olması bekleniyor:

Yap-işlet-devret otoyolları: 140 km

Devlet otoyolları: 130 km

Bölünmüş yollar: 110 km

Çift yönlü karayolları: 90 km

10 KM AŞMA PAYI VERİLDİ

Artık mevcut hız sınırı kuralını yüzde 10 aşma toleransı olmayacak. Bunun yerine şehir içinde 5 km, şehir dışında 10 km aşma payı verilecek. Bu sınırları aşanlara kademeli ceza yazılacak.



RADARLARA DİKKAT!

Gezici radar ve yol kenarında bulunan radarlara ilişkin bilgi verilmiyor. Ancak, sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerleri Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sitesinden bakılabiliyor.

Bazı illerdeki radarlar şu şekilde:

