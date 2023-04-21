Bayramın birinci günü marketler açık mı? Bugün BİM, A101, ŞOK açık mı, kapalı mı? Marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Bayramda marketler açık mı sorusunun yanıtı bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son hazırlıkları için eksiklerini almak isteyenler Bugün BİM, A101, ŞOK açık mı? Marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte zincir marketleri bayramda çalışma düzenleri...

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Zincir marketlerden Ramazan Bayramı'nda açık veya kapalı olup olmadıklarına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak geçtiğimiz bayramlara dikkate alındığında zincir marketler, Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken 2 ve 3. günü hizmet vermeye devam etmişlerdi.

BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketlerin bayramda çalışma düzenleri hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM market normal düzende; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 market bayram dışında; hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'de kapanmaktadır.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Market bayram günleri dışında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

