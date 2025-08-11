FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bazı gurbetçileri sınır kapısında bekleyen sürpriz! Ödeme yapmadan çıkışlarına izin verilmiyor... Tepki gösterdiler

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ

Haziran ayında başlayan gurbetçilerin geliş trafiği yerini artık dönüş trafiğine bıraktı. Kapıkule sınır kapısında yoğunluklar kendini hissettirmeye başladı. Ancak dönüş yolundaki gurbetçilerin bazılarını kötü bir sürpriz bekliyor. Kaçak geçiş yapan araçların cezalarını ödemeden çıkmasına izin verilmiyor. Bir gurbetçi duruma, "Sen gel 1 ay gez sonra ceza öde" sözleriyle tepki gösterdi.

Yaz aylarının sonuna doğru yaklaşılırken yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin hüzünlü dönüşleri devam ediyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda yine yoğunluklar yaşanıyor.

Bazı gurbetçileri sınır kapısında bekleyen sürpriz! Ödeme yapmadan çıkışlarına izin verilmiyor... Tepki gösterdiler 1

DÖNÜŞ TRAFİĞİ BAŞLADI

Sınır kapısındaki son gözlemlere göre gelişlerin yoğunluğu azaldı, izinlerini tamamlayanların dönüş trafiği ise arttı.

Kapıkule başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarında yoğunluk oluşturan gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

Çıkış için sınır kapısında sıraya giren gurbetçiler, pasaport işlemlerinin ardından yaşadıkları ülkenin yolunu tutuyor.

Bazı gurbetçileri sınır kapısında bekleyen sürpriz! Ödeme yapmadan çıkışlarına izin verilmiyor... Tepki gösterdiler 2

CEZALAR SINIR KAPISINDA ÖDENİYOR

Türkiye’ye yaz tatili için arabalarıyla gelen gurbetçiler ücretli karayolları ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kapsamında kesilen ceza ve geçiş ücretlerini artık sınır kapılarında ödüyor.

CEZASINA ÖDEMEYEN ÇIKAMIYOR

25 Aralık 2024’te yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, yabancı plakalı araçlar ücretli yollarda kaçak geçiş yaptıysa ve bu ceza ödenmeden araç sınır kapısına geldiyse, Türkiye’den çıkışına gümrük tarafından izin verilmiyor.

Bazı gurbetçileri sınır kapısında bekleyen sürpriz! Ödeme yapmadan çıkışlarına izin verilmiyor... Tepki gösterdiler 3

HER GÜN FAİZ İŞLİYOR

Bunun yanı sıra EDS kapsamındaki trafik cezaları da sınır geçişinde kontrol ediliyor. Ceza ödenmediyse araçlar bekletiliyor ve her geçen gün için faiz işliyor.

ÜCRETLER TAHSİS EDİLDİ

Bu senede Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerden cezalar ve geçiş ücretleri tahsis edildi.

Bazı gurbetçileri sınır kapısında bekleyen sürpriz! Ödeme yapmadan çıkışlarına izin verilmiyor... Tepki gösterdiler 4

TEPKİ GÖSTERDİLER

Ensonhaber'de yer alan habere göre bu durumdan şikayetçi olan gurbetçiler, duruma zaman zaman tepki gösterdi.

"SEN GEL 1 AY GEZ SONRA CEZA ÖDE"

Kalabalığı kayıt altına alan gurbetçi vatandaş, "Sen gel 1 ay gez sonra ceza öde" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa haftaya 11 bin puanın üzerinde başladıBorsa haftaya 11 bin puanın üzerinde başladı
Güne düşüşle başladı! Gram ve çeyrek altında son durumGüne düşüşle başladı! Gram ve çeyrek altında son durum

Anahtar Kelimeler:
Ceza Araç gurbetçi Kapıkule sınır kapısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

G.Saray'dan gece yarısı 'KAP'! Transfer resmen açıklandı...

G.Saray'dan gece yarısı 'KAP'! Transfer resmen açıklandı...

Maliyetler arttı! Vazgeçiyor ya da erteliyorlar '50 bin TL'ye kadar...'

Maliyetler arttı! Vazgeçiyor ya da erteliyorlar '50 bin TL'ye kadar...'

'Altına hücum ediyorlar' Yıl sonu için fiyat verdi 'Aynı hızda aşağı inmiyor'

'Altına hücum ediyorlar' Yıl sonu için fiyat verdi 'Aynı hızda aşağı inmiyor'

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

Dava açma süresi 30 gün 'Anayasaya aykırı'

Dava açma süresi 30 gün 'Anayasaya aykırı'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.