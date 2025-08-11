Bazı gurbetçileri sınır kapısında bekleyen sürpriz! Ödeme yapmadan çıkışlarına izin verilmiyor... Tepki gösterdiler

Yaz aylarının sonuna doğru yaklaşılırken yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin hüzünlü dönüşleri devam ediyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda yine yoğunluklar yaşanıyor.

DÖNÜŞ TRAFİĞİ BAŞLADI

Sınır kapısındaki son gözlemlere göre gelişlerin yoğunluğu azaldı, izinlerini tamamlayanların dönüş trafiği ise arttı.

Kapıkule başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarında yoğunluk oluşturan gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

Çıkış için sınır kapısında sıraya giren gurbetçiler, pasaport işlemlerinin ardından yaşadıkları ülkenin yolunu tutuyor.

CEZALAR SINIR KAPISINDA ÖDENİYOR

Türkiye’ye yaz tatili için arabalarıyla gelen gurbetçiler ücretli karayolları ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kapsamında kesilen ceza ve geçiş ücretlerini artık sınır kapılarında ödüyor.

CEZASINA ÖDEMEYEN ÇIKAMIYOR

25 Aralık 2024’te yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, yabancı plakalı araçlar ücretli yollarda kaçak geçiş yaptıysa ve bu ceza ödenmeden araç sınır kapısına geldiyse, Türkiye’den çıkışına gümrük tarafından izin verilmiyor.

HER GÜN FAİZ İŞLİYOR

Bunun yanı sıra EDS kapsamındaki trafik cezaları da sınır geçişinde kontrol ediliyor. Ceza ödenmediyse araçlar bekletiliyor ve her geçen gün için faiz işliyor.

ÜCRETLER TAHSİS EDİLDİ

Bu senede Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerden cezalar ve geçiş ücretleri tahsis edildi.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Ensonhaber'de yer alan habere göre bu durumdan şikayetçi olan gurbetçiler, duruma zaman zaman tepki gösterdi.

"SEN GEL 1 AY GEZ SONRA CEZA ÖDE"

Kalabalığı kayıt altına alan gurbetçi vatandaş, "Sen gel 1 ay gez sonra ceza öde" ifadelerini kullandı.