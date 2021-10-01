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Bazı ülkelerden yapılacak kahve ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

01.10.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, kahve ithalatında gümrük vergileri yeniden belirlendi. Buna göre, kahve ithalatının gümrük vergisi AB için yüzde 19.5’ten yüzde 15’e indirilirken, Gürcistan, Bosna Hersek, Güney Kore, Malezya için sıfırlandı.

Bazı ülkelerden yapılacak kahve ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Kahve ithalatının gümrük vergisi; Singapur için yüzde 19.5’ten yüzde 4.8’e, Venezuela için yüzde 6.5’ten sıfıra, D-8 ülkeleri için yüzde 19.5’ten yüzde 10’a diğer ülkeler için de yüzde 19.5’ten yüzde 17’ye indirildi.

Listede AB sütunundan çıkarılan İsviçre ve Lihtenştayn için bu gümrük vergisi yüzde 11 olarak uygulanacak.

ETİL ALKOLDE ARTTI

Tarım ürünlerinden elde edilen etil alkolün AB’den ithal edilenlerinin gümrük vergisi sıfırdan yüzde 50’ye çıkarılırken, bu oran Güney Kore, Malezya, Singapur, D-8 ülkeleri ve diğer ülkelerden yapılan bu kapsamdaki ithalat için yüzde 70, Gürcistan, Bosna Hersek ve Kosava için sıfır, Venezuela için ise yüzde 35 olarak belirlendi.

Norveç ve İzlanda’dan yapılan ithalata da AB ile aynı oran uygulanacak.

Aynı kararla, ithalat rejimi kararının (II) ve (III) sayılı tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinin ithalatında gümrük vergilerini belirleyen listelerinin dip notlarında da değişiklikler yapıldı.

Öte yandan, İhracat rejimi kararı (I) sayılı listede, gümrük vergileri Avrupa Birliği (AB) ile birlikte belirlenen, İzlanda, Lihtenştayn Norveç ve İsviçre’den oluşan EFTA ülkeleri ile Faroe Adaları AB ile aynı sütundan çıkarıldı. EFTA ülkeleri ve F.ADA’nın gümrük vergileri listelerde dip not olarak düzenlendi.

KAHVE YÜZDE 100 ZAMLANMIŞTI

Diğer yandan, Brezilya’da olumsuz iklim koşulları Türkiye’de kahve fiyatlarını etkilemiş; ağustos ayında 50 liraya satılan kahvenin kilosu 90 ila 100 lira arasında satılmaya başlanmıştı (REUTERS)

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gümrük vergisi resmi gazete Avrupa Birliği Gürcistan Malezya
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