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BBC 450 kişiyi işten çıkaracak

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 19:23 | Son Güncelleme

BBC'nin haber kolu BBC News içerisinde 2022 yılına kadar yaklaşık 80 milyon sterlin tasarrufa gidilmesine karar verildiği bildirildi

LONDRA (AA) - İngiliz yayın kurumu BBC'nin tasarruf planları kapsamında 450 çalışanını işten çıkarma kararı aldığı bildirildi.

BBC’den yapılan açıklamada, kurumun haber kolu BBC News içerisinde 2022 yılına kadar yaklaşık 80 milyon sterlin tasarrufa gidilmesine karar verildiği, bu kapsamda 450 çalışanın işten çıkarılacağı belirtildi.

Newsnight programı için üretilen yapımların sayısının azaltılacağı ifade edilen açıklamada, BBC 2, BBC Radyo 5 ve BBC Dünya Servisi'nde de bazı pozisyonların kapatılacağı vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen BBC News Direktörü Fran Unsworth, BBC’nin geleneksel yayından dijital yayına geçiş yaptığını söyledi.

Unsworth, "BBC’nin izleyici kitlesinin değişimi ile yüzleşmesi gerekiyor. BBC News’in gelecek 10 yılını önemli miktarda tasarruf yapabileceğimiz şekilde yeniden şekillendirmemiz gerekiyor. Kayaklarımızın çok büyük kısmını geleneksel çizgideki yayıncılık için harcarken, dijitale yeteri kadar harcamıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'deki Ulusal Gazetecilik Sendikası (NUJ) Genel Sekreteri Michelle Stanistreet ise "Bu son derece zararlı tenkisatlar BBC’nin varlığı için tehlike." ifadesini kullandı.

Halihazırda BBC News, 1700’ü İngiltere dışında olmak üzere, toplam 6 bin kişiyi istihdam ediyor. Kurumun TV lisans ücretleri ile finanse edilen gelirinin ilerleyen dönemde yıllık 480 milyon sterlin seviyesinde olması bekleniyor.

BBC, 2016'da toplam 800 milyon sterlin seviyesinde tasarruf yapılmasının hedeflendiğini, bunun 80 milyon sterlininin ise sadece BBC News’ten gelmesinin planlandığını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BBC, ingiltere, işten çıkarma, Londra,

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