FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BBP lideri Destici’den asgari ücret zammı açıklaması! Zam oranı yüzde kaç olacak?

BBP lideri Destici’den asgari ücret zammı açıklaması! Zam oranı yüzde kaç olacak?

28.11.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de milyonlarca kişi asgari ücret zammı ile ilgili gelecek olan haberleri merakla beklerken BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Destici açıklamasında ‘Asgari ücret zammının yüzde 40-50 arasında olacağını tahmin ediyorum’ ifadelerini kullandı.

BBP lideri Destici’den asgari ücret zammı açıklaması! Zam oranı yüzde kaç olacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili yeni bir açıklama daha geldi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücret zammı konusunda açıklamalarda bulunarak, “Ben bu artışın genel itibariyle yüzde 40 ile 50 arasında olmasının doğru olacağını ve böyle olacağını da tahmin ediyorum” dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları tarafından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde oluşturulan aşevi ve sosyal tesisin açılışına katıldı. Açılış öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Destici, asgari ücret artışına değinerek şunları söyledi:

“Kasım ayı enflasyonu belli olduktan sonra tabi aralık ayı enflasyonu da görüldükten sonra tahmin ediyorum ki, son 6 aylık enflasyon rakamının üzerine yüzde 15-20 de refah payı koyularak asgari ücret açıklanacaktır. Ben bu artışın genel itibariyle yüzde 40 ile 50 arasında olmasının doğru olacağını ve böyle olacağını da tahmin ediyorum” dedi.

‘BİZLER SEFERLE YÜKÜMLÜYÜZ’

Türkiye’nin her zaman mazlumun yanında olduğunu ve kendilerinin de bu bilinçle çalışmalar yaptığını anlatan Destici sözlerine şöyle devam etti:

“Dünyaya baktığımızda özellikle coğrafyamızda kan ve gözyaşının bir türlü bitmediğini görüyoruz. Ne hikmetse bu kan ve gözyaşı, zulümler, esaretler hep Türk’ün coğrafyasında, hep Müslümanın coğrafyasında. Sadece kan ve gözyaşı değil bunların yanı sıra sömürülen, zenginlikleri ellerinden alınan, hayatları ellerinden alınan, özgürlükleri ellerinden alınan, hürriyetleri ellerinden alınan da hep maalesef Türkler ve Müslümanlar olmuştur. Aslında Büyük Birlik Hareketi’nin doğuşu, bu gayeyle olmuştur. Yani sadece Türkiye’de değil, başta kendi kardeş ve soydaş coğrafyamızdan başlayarak bütün bu coğrafyalardaki zulümlere de dur demek için yola çıkmış bir harekettir. Bizler seferle yükümlüyüz, bu seferin gereklerini yaptığımız anda biz vazifemizi yapmış oluruz”

‘TÜRKİYE GÜÇLENDİKÇE MAZLUM COĞRAFYALARIN YÜZÜ DAHA FAZLA GÜLECEKTİR’

Türkiye’nin yalnızca kendi için değil, dost ve soydaş ülkelerin hakları içinde mücadele verdiğini anlatan Destici, “Şu anda Cumhur İttifakı olarak aynı gayeyle hem ülkemiz için hem milletimiz için hem devletimiz için hem de başta soydaş ve kardeş coğrafyamız olmak üzere tüm dünya mazlumları için çalışma gayreti içerisindeyiz. Son yıllarda özellikle bu gayretimizin büyük bir meyve verdiğini işte Karabağ’ın işgalden kurtarılmasından tutun da Libya’da bağımsız bir devletin, hükümetin kurulasına kadar, Suriye, Irak, Afganistan, Kafkaslar, Balkanlar, doğu Akdeniz bütün bu coğrafyalarda mazlumların yanında yer alma gayreti içinde olan ve her şartta elini Türk’e, Müslümana ve mazluma uzatan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile karşı karşıyayız. Elhamdülillah bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki günler, önümüzdeki yıllar bu açıdan daha önemli bir hale gelecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlendikçe mazlum coğrafyaların yüzü de daha fazla gülecektir” dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul’a bir metro ağı daha! Günde 1 milyon kişiyi taşıyacak İstanbul’a bir metro ağı daha! Günde 1 milyon kişiyi taşıyacak
Dikkat! Fiyatlar yine değişiyorDikkat! Fiyatlar yine değişiyor
Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Mustafa Destici bbp

En Çok Okunan Haberler

Sokak röportajı yaparken gözaltına alındı!

Sokak röportajı yaparken gözaltına alındı!

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

Herkesin evinde var! Hurda cihazların içinde 'altın' arıyor' Kentte eski telefon bırakmadı

Herkesin evinde var! Hurda cihazların içinde 'altın' arıyor' Kentte eski telefon bırakmadı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.