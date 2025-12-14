BBP lideri Destici'den emeklilerle ilgili dikkat çeken çıkış: "Yoldur, köprüdür bir bırakalım"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Olağan İl Kongresi’ne katılmak için Bursa’ya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye Destici’nin yanı sıra BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, sivil toplum kuruluşları ve partililer katıldı.

‘ACİLİYETİ OLANLAR DIŞINDAKİ İŞLERE HARCAMA YAPMAYIP EMEKLİNİN HAKKINI VERELİM’

Emekli maaşlarının son 2 yılda hak ettiği zamları almadığını belirten Destici 'Emekli maaşları 2023 yılında 7 bin 500 liraydı. Peki en düşük memur maaşı ne kadardı? 11 bin lira. En düşük kamu işçisi maaşı da yine 11 bin seviyesindeydi. Yani en düşük emekli maaşı en düşük kamu işçisi ve memur maaşının 3’te 2’siydi. Yani biri 3 lira alırken biri 2 lira alıyor. Bugüne gelelim, şu anda ne alıyor? En düşük emekli maaşı 16 bin 800 lira. En düşük devlet memuru maaşı 50 bin, en düşük kamu işçisi yaklaşık 60 bin lira. Yani memurda 3’te 1’e gelmiş, kamu işçisinde neredeyse 4’te 1’e gelmiş. Yani emeklinin en az bir maaşı buharlaşmış. Şimdi biz diyoruz ki kardeşim bunu düzeltelim, bu haksızlık. Maliye bürokrasisi tarafından bize ‘Bütçe buna imkan vermiyor’ deniyor. Bizde ‘Kardeşim eğer paran yoksa şu yoldur, köprüdür, efendim bunları şöyle bir bırakalım, aciliyet olanlar dışında. Savunma sanayini ihmal etmeyelim, gıdayı ihmal etmeyelim, tarımı ihmal etmeyelim, ilaç sanayini ihmal etmeyelim. Ama diğer işleri kenara bırakalım. Önce emeklinin hakkını verelim. O bir maaşını verelim. O bir maaşının üstüne bir maaş ekleyelim” dedi.

‘ASGARİ ÜCRET 33 BİN 52 LİRA OLSUN’

Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması gerektiğini söyleyen Mustafa Destici, “Asgari ücret yüzde 50 arttırılsın derken diğerlerinin popülist bir düşünceyle ya da hükümeti zora sokalım diye söylemiyoruz. Çünkü hükümet bizim. Zaten Cumhur ittifakındayız. Öyle bir niyetimiz olamaz. Ama ben temellendirerek söylüyorum. Bu da vergi felsefecisi olmamın bir artısıdır. Gerekçelendiriyorum, temellendiriyorum. 2024 yılı enflasyonu kaç çıktı? Yüzde 50. Asgari ücretliye ne verildi. Ara zam da verilmedi, yüzde 30 verildi. Yani yüzde 20’si kesildi. Bu 2025 yılı enflasyon kaç çıktı? Yüzde 30 çıktı. 20 de geçmişten alacağı var asgari ücretlinin, yüzde 50. Yani 33 bin 52 lira. Asgari ücret ancak bu şekilde olursa işte o zaman asgari ücretimiz hakkını bir nebze de olsa almış olur” ifadesini kullandı.

Destici'nin konuşmasının ardından gerçekleştirilen kongrede tek liste olarak giren mevcut İl Başkanı Oğuz Han, tekrar başkan seçildi.

"HALA GÖZLERİ İZNİK’TE VE AYASOFYA’DA"

Kongrede konuşma yapan Mustafa Destici, Papa 14’üncü Leo’nun İznik’e ziyaretini değerlendirerek, “İznik, bu coğrafyada Türklere başkentlik yapmış, bir şehrimiz, Bursa sınırları içerisinde bir ilçe. Dünyanın gözü hala İznik’te. Bakın Papa nereye geldi? İznik’e geldi. Çünkü Hristiyan dünyası için de İznik çok önemli. 325 yılında konsillerini burada toplamışlar. Hem Batı Roma İmparatorluğu’nun, Doğu Roma İmparatorluğu’nun en önemli şehirlerinden bir tanesi. Hala gözleri bu bölgede ve hala gözleri İznik’te ve Ayasofya’da. Ama biz bileğimizin hakkıyla buraları fethettik. Kılıç hakkıyla buraları aldık. Buraları geri almak isteyenler de ancak aynı bedeli ödeyerek alabilirler” diye konuştu.

‘PAPA’NIN ZİYARETİ, BURALARDAN VAZGEÇMEDİKLERİNİ GÖSTERİYOR’

Papa 14’üncü Leo’nun ziyaretinin dostluk ziyaretlerinin ötesinde başka anlamlar ifade ettiğini söyleyen Destici, “Elbette ki ülkeler arası, devletler arası ziyaretler yapılabilir. Ama bu ziyaretler teamüllere bağlı olarak yapılmalıdır. Bu ziyaretlerin çerçevesi iyi çizilip, bu çerçevenin dışına çıkılmadan yapılmalıdır. Ama Papa’nın son ziyaretine baktığımız zaman uzun diyebileceğimiz bir müddette gerçekleşen bu ziyaretin bir teolojik ziyaret olmanın ötesinde siyasi mesajlar içerdiğini de bir dostluk ziyaretinin ötesinde başka anlamlar da içerdiğini çok net bir şekilde gördük ve müşahede ettik. O günlerde de bu düşüncelerimizi bu fikirlerimizi paylaştık. Vatikan’ın hem bir devlet olması, aynı zamanda Vatikan başkanının Papa olması ve bütün Hristiyan dünyasının temsilcisi olması anlamıyla da bu ziyaretin kendileri açısından da bütün dünya açısından daha da önemli olduğunu görüyoruz. Yani şu mesajı verdiler: Buraların geçmişte kendilerinin olduğu ve hala buralardan vazgeçmedikleri mesajını verdiler. Ama onlar ne düşünürlerse düşünsünler, biz ceddimizden nasıl böyle bağımsız, hür, müstakil bir ülke teslim aldıysak Allah’ın izniyle gelecek nesillerimize de hür, bağımsız ve müstakil bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni emanet edeceğiz” dedi.

‘UYUŞTURUCU, BAHİS, ÇETELEŞME SUÇLARIYLA İLGİLİ CEZALAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ’

Anayasa’da bazı suçların cezalarının tekrardan gözden geçirilmelerinin gerektiğini söyleyen BBP Genel Başkanı Destici, “Bir ülkede suçu engelleyemiyorsanız, bakmanız gereken öncelikli yerlerden bir tanesi o suçlara verilen cezalardır. Yani cezalar demek ki yetersiz kalmaktadır. Onun için Türk Ceza Kanunu'nda uyuşturucu, bahis, çeteleşme ve benzer suçlarla ilgili cezalar yeniden gözden geçirilmeli ve suçun karşılığına denk gelecek şekilde arttırılmalıdır. Yani bir insan ki insan demiyoruz ona, hayvandan daha aşağılık böyle en iyi çocuklarımızı, kızlarımızı buna uyuşturucuya bulaştıranlar. Bunlarla ilgili ceza, 3-5 sene olabilir mi ya? İndirimiyle beraber, 3 sene, 5 sene yatıp çıkacak. Şimdi infaz yasası geliyor. 180 bin kişi faydalanacak. Bunun büyük çoğunluğu uyuşturucu ticareti yapanlar ya da kul hakkına girenler. Ben açık ve net söylüyorum. Bir kere kişilerin kişilere karşı işlediği suçlarda devletin af yetkisi doğru değildir. Bu bizim kültürümüze de inancımıza da karşıdır. Yani bir gencimizi çocuğumuzu uyuşturucuya alıştıracak ve onun ölümüne sebep olacak. Onu da devlet affedecek, affedemez kardeşim. Ancak o çocuğun ailesi orada bir karar verebilir. Gelecek birisini öldürecek devlet onu affedemez kardeşim. Ya da benim askerimi, polisimi Aybüke öğretmenimi, Neşe Alter öğretmenimi, Necmettin Yılmaz öğretmenimi öldüren hiçbir teröristi devletin af yetkisi yoktur. O ancak şehit ailelerinin babalarının, çocuklarının rızasına bağlıdır” ifadelerini kullandı.

‘BU MEMLEKETTE BAHİS, KUMAR OYNATILMAMALIDIR’

Sporda yaşanan bahis olaylarına da değinen Mustafa Destici, “Bahis, sanal bahis, yasal bahis, yasal olmayan bahis, her alanda var. İşte son günlerde futbolda spor alanlarında açıklananları görüyoruz. Ve bu burada bakıyoruz, oynayanlara baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanının da dediği gibi ne var burada kardeşim? Bunlar zaten milyon dolarlar transfer paraları alıyorlar. En kötüsü yüz binlerce dolar alıyor. Ama bakıyorsunuz bunlar da bunu oynuyor. Ya bir hastalık ya daha fazla kazanma hırsı. Ama sporda da olsa, başka alanlarda da olsa bunlarla mücadele edilmelidir. Daha doğrusu kökünden söylüyorum. Ya ister yasal olsun, ister gayrı yasal olsun bu memlekette bahis kumar oynatılmamalıdır” diye konuştu.

(DHA)Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır