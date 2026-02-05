FİNANS

BBVA Research'ten dikkat çeken analiz: TÜFE sepeti enflasyon dengesini değiştirebilir

BBVA Research, Ocak 2026'da açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla birlikte Türkiye ekonomisinde yukarı yönlü risklerin belirginleştiğini değerlendirdi. Kurum, 2026 yıl sonu için yüzde 25 enflasyon beklentisini korurken, TÜFE sepetindeki yeni ağırlıkların fiyat artışlarını daha kalıcı hale getirebileceğine işaret etti.

Begüm Özkaynak

BBVA Research, Türkiye'de açıklanan Ocak 2026 tüketici enflasyonu verilerinin hem piyasa beklentilerinin hem de kendi projeksiyonlarının üzerinde gerçekleştiğini bildirdi. Kurum, söz konusu verinin enflasyon cephesinde yukarı yönlü risklerin güçlendiğine işaret ettiğini değerlendirdi.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25'TE SABİT

Buna karşın BBVA Research, son dönemde devreye alınan kısıtlayıcı para ve maliye politikası adımlarının etkilerinin henüz tam olarak gözlemlenemediğini belirterek, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininde değişikliğe gitmedi. Kurum, mevcut görünüm altında yıl sonu için öngördüğü yüzde 25 enflasyon beklentisini korumayı tercih etti.

TÜFE SEPETİNDEKİ YENİ AĞIRLIKLAR MERCEK ALTINDA

BBVA Research, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından güncellenen TÜFE sepeti ve harcama ağırlıklarını da analiz etti. Kurum, kamuoyunda dile getirilen spekülatif beklentilerin aksine, enflasyonun sürükleyici kalemleri arasında yer alan kira ve gıda gruplarının sepet içindeki ağırlıklarında yalnızca sınırlı, yani marjinal değişimler yapıldığına dikkat çekti.

Analize göre, yeni sepet ağırlıkları aylık enflasyon verilerindeki oynaklığı azaltma potansiyeli taşıyor. Ancak BBVA Research, kendi hesaplamalarının bu yeni ağırlık yapısının enflasyon ataletini güçlendirebileceğine işaret ettiğini vurguladı. Bu durumun, fiyat artışlarının ekonomi genelinde daha kalıcı hale gelmesine zemin hazırlayabileceği ifade edildi.

