BDDK açıkladı! Bankaların kârı 5 katı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri"nin Eylül ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ilk 9 aylık dönemne sektörün dönem net kârı 286 milyar 170 milyon TL'ye ulaştı. Böylece geçen yılın aynı dönemindeki 56 milyar 941 milyon TL'ye göre yüzde 402,6 artış görülmüş oldu.

Eylül sonu itibarıyla Türk bankacılık sektörünün, aktif büyüklüğü 13 trilyon 99 milyar 876 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 yılsonuna göre 3 trilyon 884 milyar 413 milyon TL arttı.

Eylül döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 6 trilyon 835 milyar 941 milyon TL, menkul değerler 2 trilyon 129 milyar 777 milyon TL oldu. 2021 yılsonuna göre sektörün; toplam aktifi yüzde 42,2, krediler toplamı 39,5 ve menkul değerler toplamı yüzde 44,2 oranında arttı.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,28 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yılsonuna göre yüzde 51,8 artışla 8 trilyon 52 milyar 541 milyon TL oldu. 2021 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 66,5 artışla 1 trilyon 188 milyar 813 milyon TL olurken, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,83 seviyesinde gerçekleşti.

