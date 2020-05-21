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BDDK'dan altın alımı için yeni karar (Valör nedir? Valör tarihi ne demek?)

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.05.2020 15:21 | Son Güncelleme

BDDK'dan yapılan açılamada "Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak." denildi.

BDDK'dan altın alımı için yeni karar (Valör nedir? Valör tarihi ne demek?)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını bildirdi.

BDDK'dan yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21 Mayıs 2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

Kurum, 1 yıl önce de (20 Mayıs 2019) 100 bin dolar ve üzerine 1 gün valör uygulanması kararı almıştı.

VALÖR NEDİR?

İngilizcede ‘value date’ yani değer tarihi olarak geçen valör, bizim dilimize Fransızca olan ‘valeur’ kelimesinden geçmiştir.

Valör, temel olarak ilgili şeyin değer kazanacağı yani işleme konacağı tarih olarak cevaplanabilir.

VALÖR TARİHİ NEDİR?

İşlemin yapıldığı tarih ile işlemin gerçekleştiği yani değer kazandığı tarih arasındaki farkın anlatıldığı terim, özellikle bankacılık sektöründe valör tarihi olarak karşımıza çıkar.

Somut bir örnekle bahsedecek olursak, vadeli mevduat hesabı açıldığında ve paranızı faize koyduğunuzda, paranın faiz işlemeye başlayacağı tarih valör tarihi olarak adlandırılır. Genellikle bankalarda vadeli hesabınıza para yatırdıktan bir gün sonra faiz işler.


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Okuyucu Yorumları 15 yorum
al sattan gaymagini yedikten veya yandaslar yedikten sonrami ayip ediyonuz ama sizi gidi akillilar...
haha bıldığin adamlar defeciliğe başladı valla hakkkmızda hayırlısı Demek ki durum cok vahimm
bunlar az kaldi hesaptaki paraya el koyacaklar
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