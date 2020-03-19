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BDDK'dan bankacılık dışı finans için yeni karar

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2020 14:21 | Son Güncelleme

BDDK, bankacılık dışı finansal kuruluşlarda tasfiye olunacak alacak süresini uzatma kararı aldı.

BDDK'dan bankacılık dışı finans için yeni karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık dışı finansal kuruluşlarda tasfiye olunacak alacak süresini uzattı.

BDDK'nın konu ile ilgili açıklamasında şöyle denildi:

"Kurul Başkanlığının 18.03.2020 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen, 18.03.2020 tarih ve 24049440-010.03[4/8]-E.5271 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

  • Ülkemiz de dâhil olmak üzere bir çok ülkeye yayılan COVID-19 salgını neticesinde ekonomik ve ticari faaliyetlerde oluşan aksaklıklar nedeniyle Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen 90 gün gecikme süresinin, TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararı ayıran şirketler için de geçerli olmak ve bu Kurul Kararı tarihi itibariyle henüz “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabında izlenmeyen alacaklar da dahil olmak üzere, 31/12/2020 tarihine kadar 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanmasına,

  • 90 günlük gecikmeye rağmen “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerce kendi risk modellerine göre karşılık ayrılmasına devam olunmasına,

-Bu kararın Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğine duyurulmasına,

karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finans,

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