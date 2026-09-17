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Yasaklandı! Bakanlık harekete geçti: Risk taşıyan ürün toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, standartlara aykırı olduğu ve çocuklar açısından risk taşıdığı tespit edilen anahtarlık için piyasadan toplatma kararı uygulandığını açıkladı.

Yasaklandı! Bakanlık harekete geçti: Risk taşıyan ürün toplatılıyor

Ticaret Bakanlığından çocuklar açısından risk taşıdığı tespit edilen anahtarlık için toplatma kararı geldi.

Yasaklandı! Bakanlık harekete geçti: Risk taşıyan ürün toplatılıyor 1

"GÜVENSİZ ÜRÜNLERE GEÇİT VERMİYORUZ"

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güvensiz ürünlere geçit vermiyoruz. Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimleri kapsamında, çocukların kullanımına yönelik bir peluş anahtarlıkta güvenlik mevzuatına aykırı unsurlar tespit edildi. Boğulma ve kimyasal yaralanma riski tespit edilen üründe yapılan incelemelerde; üründe, mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde kimyasal madde bulunduğu, nikel salınımının izin verilen limitin üzerinde olduğu, TS EN 71-1 standardına göre yapılan çekme testinde etiket piminin koparak boğulmaya neden olabilecek küçük bir parça oluşturduğu tespit edilmiştir" dedi.

Yasaklandı! Bakanlık harekete geçti: Risk taşıyan ürün toplatılıyor 2

"PİYASAYA ARZIN YASAKLANMASI VE ÜRÜNLERİN TOPLATILMASI TEDBİRLERİ UYGULANMIŞTIR"

Kaplan açıklamasının devamında "Söz konusu ürün için 31 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya arzın yasaklanması ve ürünlerin toplatılması tedbirleri uygulanmıştır. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Ticaret Bakanlığı
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