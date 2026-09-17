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Dergilere kapak oldu! İşte Emre Tezmen ve Muhammet Yarız’ın lüks hayatları

Türkiye borsası son zamanların en hareketli gününü yaşadı. Pusula Portföy ve Tera Portföy'de yaşanan kriz önemli başlıklar arasına girdi. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız ve Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen de gündemin üst sıralarına yerleşti. 'Vizyoner lider' tanımıyla dergilere kapak olan Tezmen'in mal varlığı dudak uçuklattı. İşte her iki isimle ilgili detaylar...

Dergilere kapak oldu! İşte Emre Tezmen ve Muhammet Yarız’ın lüks hayatları
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Borsa piyasasında Pusula Portföy ile başlayan dalgalanma, Tera Portföy ile devam etmiş ve panik havası oluşmuştu.

Borsa'da yaşanan bu gelişmelerin ardından Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız ve Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen kısa sürede gündem oldu.

EMRE TEZMEN'İN MAL VARLIĞI DUDAK UÇUKLATTI

Özellikle Forbes listelerine girerek 'Dolar Milyarderi' statüsüne giren Emre Tezmen'in mal varlığı dikkat çekti. Tezmen'in 2026 yılı güncel verilerine göre servetinin 1 milyar ila 1.3 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Dergilere kapak oldu! İşte Emre Tezmen ve Muhammet Yarız’ın lüks hayatları 1
Emre Tezmen

NİŞANTAŞI'NDA 2 MİLYAR TL'LİK OTOPARK

Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında bulunan Tezmen'in şirketi Tera Holding'in son yatırımı da dikkat çekmişti. Tera Yatırım Holding, İstanbul Nişantaşı'nda City's AVM'nin hemen arkasında bulunan otoparkı satın almıştı. Bu satın alımın bedelinin ise 2 milyar TL seviyesinde olduğu aktarıldı.

'VİZYONER LİDER' TANIMIYLA DERGİYE ÇIKMIŞTI

Yaptığı yatırımlarla göze çarpan Tezmen, bir dergide de kapak olmuştu. Bu kapakta Tezmen için 'Finansın geleceğini şekillendiren bir lider' ve 'Vizyoner lider' tanımlamaları yapıldı.

Dergilere kapak oldu! İşte Emre Tezmen ve Muhammet Yarız’ın lüks hayatları 2

MUHAMMET YARIZ TUTUKLANMIŞTI

Borsa'daki gelişmelerin ardından bir diğer gündem olan isim ise Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız oldu. 'Yurt dışına kaçtığı' yönündeki iddialarla gündeme gelen Yarız, geçen günlerde tutuklanmıştı.

Dergilere kapak oldu! İşte Emre Tezmen ve Muhammet Yarız’ın lüks hayatları 3


Muhammet Yarız

PORFÖY BÜYÜKLÜĞÜ 633,8 MİLYAR TL SEVİYESİNDEYDİ

Yarız'ın başkanlığını yaptığı Pusula Portföy'ün 31 Ağustos 2026 tarihli verilere göre toplam portföy büyüklüğü 633,8 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

Pusula Portföy'ün TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) açık fonlarındaki toplam portföy büyüklüğü, 2026 yılının Ağustos ayı sonlarına doğru yaklaşık 115 milyar TL seviyesinde ölçülmüştü. Eylül 2026 başında şirketin yaptığı kamuoyu açıklamalarına göre, yatırımcıların çıkış talepleri doğrultusunda kısa süre içerisinde 107 milyar TL civarında bir fon ödemesi/tasfiyesi yapılmış ve fon hacmi 8 milyar TL’nin altına geriledi. Bu hızlı para hareketi ve fon çöküşü borsa gündeminin merkezine oturdu.

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17:24
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% 5.76
17:24
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