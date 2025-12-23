FİNANS

BDDK'dan bankalar ve finans kuruluşları için kritik açıklama!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) bankalar ve finans kuruluşları için enflasyon muhasebesi uygulanmayacağını açıkladı.

Ezgi Sivritepe

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, bankalar ve finans kuruluşları için enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"11.01.2024 tarihli ve 10825 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına ve bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına, bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Enflasyon muhasebesi, yüksek enflasyon ortamlarında şirketlerin mali tablolarının gerçeği yansıtması için yapılan düzeltme işlemidir. Bu uygulamayla, geçmiş yıllarda edinilen varlıklar ve finansal kalemler güncel fiyat düzeyine göre yeniden hesaplanarak, kâr ve zarar rakamlarının enflasyon nedeniyle yanıltıcı hale gelmesi önlenir. Böylece işletmelerin gerçek mali durumu daha doğru şekilde ortaya konur.

