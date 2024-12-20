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BDDK'dan bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında değişiklik

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.12.2024 15:11
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bankaların sermaye yeterliliği oranlarının hesaplanmasında değişikliğe gidildi. Buna göre, 1 itibarıyla Haziran 2024 dolar kuru olan 32,83 kullanılabilecek.

BDDK'dan bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların sermaye yeterliliği oranlarının hesaplanmasında yabancı para kalemlerinin hesaplamasında değişikliğe gitti.

Buna göre, "Bankaların sermaye yeterliliği oranlarının hesaplanmasında yabancı para kalemler için 1 Ocak'tan itibaren Haziran 2024 dolar kuru olan 32,83 kullanılabilecek" sözleri kullanıldı.

Ayrıca BDDK, "Ticari risk kredi ağırlıklarında yüzde 200'e varan hesaplama kaldırıldı, yerine yönetmelikteki yüzde 20, yüzde 50 veya yüzde 100 risk ağırlığı uygulanacak" denildi.

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bddk
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