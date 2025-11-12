BDDK'dan kredi kartı kullanımına gece yarısı düzenlemesi: NFC zorunluluğu getirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dijital dolandırıcılıkla mücadele kapsamında kredi kartı işlemlerine yönelik yeni bir düzenleme getirdi. Özellikle gece saatlerinde yapılan işlemlerde NFC teknolojisi ile kimlik doğrulama zorunlu hale getirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), artan dijital dolandırıcılık vakalarına karşı kredi kartı kullanıcılarını korumak amacıyla önemli bir karar aldı. Alınan bu kararla, özellikle gece saatlerinde yapılan kredi kartı işlemlerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Yeni düzenlemeye göre, saat 22:00 ile 06:00 arasında gerçekleştirilecek belirli kredi kartı işlemlerinde NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisi ile kimlik doğrulama zorunlu tutulacak.

Bu yeni uygulama, kredi kartı limit değişiklikleri ve nakit avans çekimi gibi işlemlerde geçerli olacak. Kullanıcılar, bu saatler arasında bu tür işlemleri gerçekleştirmek istediklerinde, çipli kimlik kartlarını kullanarak NFC aracılığıyla kimliklerini doğrulamak zorunda kalacaklar. BDDK yetkilileri, bu uygulamanın amacının, kredi kartı bilgilerinin çalınması veya yetkisiz kullanılması yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerini en aza indirmek olduğunu belirtiyor.

NFC teknolojisi, akıllı telefonlar ve diğer cihazlar aracılığıyla kısa mesafelerde kablosuz veri alışverişi yapmayı sağlayan bir teknolojidir. Bu sayede, kullanıcılar kredi kartı bilgilerini doğrudan girmek yerine, çipli kimlik kartlarını kullanarak güvenli bir şekilde kimliklerini doğrulayabilecekler. Bu durum, özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde ve ATM'lerden nakit çekim işlemlerinde güvenliği önemli ölçüde artıracak.

BDDK'nın bu kararı, bankacılık sektöründe de yankı uyandırdı. Bankalar, müşterilerini bu yeni uygulama hakkında bilgilendirmeye başlarken, NFC özellikli kimlik kartlarının kullanımını teşvik ediyor. Bazı bankalar, müşterilerine NFC uyumlu kart okuyucularını ücretsiz olarak dağıtarak, bu geçiş sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. Uzmanlar, bu tür önlemlerin, dijital dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir rol oynayacağını ve kredi kartı kullanıcılarının güvenliğini artıracağını vurguluyor.

Bu düzenleme ile BDDK, hem kullanıcıların mağduriyetini önlemeyi hem de bankacılık sisteminin güvenilirliğini artırmayı amaçlıyor. Ancak, bazı kullanıcılar bu uygulamanın gece saatlerinde işlem yapmayı zorlaştırabileceği endişesini taşıyor. Özellikle acil nakit ihtiyacı olan veya limitini artırmak isteyen kullanıcılar, NFC doğrulama işleminin ek bir adım olmasından dolayı memnuniyetsizlik duyabilirler. Bu nedenle, bankaların bu süreci olabildiğince kullanıcı dostu hale getirmesi ve alternatif doğrulama yöntemleri sunması önem taşıyor.

BDDK'nın kredi kartlarına getirdiği gece yarısı kısıtlaması ve NFC zorunluluğu, dijital dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu düzenlemenin, kredi kartı kullanıcılarının güvenliğini artırması ve dolandırıcılık vakalarını azaltması bekleniyor. Ancak, uygulamanın kullanıcı deneyimi üzerindeki etkileri ve bankaların bu süreci nasıl yönetecekleri, uygulamanın başarısını belirleyecek önemli faktörler olacak.