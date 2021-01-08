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BDDK'dan yeni adım! Bankalar artık bu soruları soramayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2021 09:58 | Son Güncelleme

Elektronik bankacılık hizmetlerinin kimlik tespitlerinde artık müşterinin kimlik bilgileri ve anne kızlık soyadı sorulmayacak.

BDDK'dan yeni adım! Bankalar artık bu soruları soramayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık işlemlerinin daha kolay yürütülmesi için yeni bir adım attı.

Elektronik bankacılık hizmetlerinde müşterinin kimliğini tespit etmeye yarayan uygulamalarda farklılığa gidildi. Artık müşterilerin kimliğinin tespitinde kimlik bilgileri ile anne kızlık soyadı hiçbir aşamada kullanılamayacak.

GÜVENLİĞİ BANKALAR SAĞLAYACAK

Düzenlemeyle kimlik doğrulama işlemlerinde yeni kimlik kartları, pin numaraları ve biyometrik veriler kullanılacak.

Kimlik doğrulama sürecinde güvenliği bankalar sağlayacak. Müşterilere ilişkin doğrulama bilgileri müşteriye özgü olacak, taklit edilemeyecek.

Mobil bankacılık uygulaması kullananlara doğrulama işlemleri için mesaj gönderilmeyecek. Bankalar bunu bir kimlik doğrulama unsuru olarak kullanmayacak.

Kaynak: TRT Haber

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bence mantıklı
bir de müşteri hizmetlerini ararken direk bağlasalar süper olur bunun üzerinde de çalışın
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