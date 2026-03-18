BDDK'dan yeni bir katılım bankasına kuruluş izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Fuzul Katılım Bankası AŞ'nin 13 milyar 200 milyon lira sermaye ile kurulmasına izin verildi.

BDDK'dan yeni bir katılım bankasına kuruluş izni

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Türkiye'de 13 milyar 200 milyon lira sermaye ile "Fuzul Katılım Bankası AŞ" ünvanlı katılım bankası kurulmasına izin verildi.

BDDK dan yeni bir katılım bankasına kuruluş izni 1

Kararda, "Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4'üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7'nci ve 8'inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Fuzul Holding AŞ, Fuzul Yapı Gayrimenkul ve İnşaat AŞ, Mahmut Akbal, Eyüp Akbal ve Zeki Akbal tarafından Türkiye’de 13 milyar 200 milyon lira kuruluş sermayeli Fuzul Katılım Bankası AŞ ünvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

