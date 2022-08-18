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BDDK'dan yeni hamle! Müşterilerin bilgilendirilmesine yönelik düzenleme

18.08.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BDDK'dan, faizsiz bankacılık alanında müşterilerin bilgilendirilmesine yönelik yeni düzenleme geldi. Buna göre, bankaların, müşterilerini faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile danışma komitesi kararları kapsamında, ürün ve hizmetlerinin işleyişleri ve dayandıkları akdin veya akitlerin taraflara getirdiği hak ve yükümlülükler konusunda açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmekle yükümlülüğü devam edecek.

BDDK'dan yeni hamle! Müşterilerin bilgilendirilmesine yönelik düzenleme

BDDK, Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bankaların, müşterilerini faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile danışma komitesi kararları kapsamında, ürün ve hizmetlerinin işleyişleri ve dayandıkları akdin veya akitlerin taraflara getirdiği hak ve yükümlülükler konusunda açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmekle yükümlülüğü devam edecek.

Buna karşın bankaların, müşterilerin söz konusu akde veya akitlere yönelik esas irade beyanlarını alma yükümlülüğü kaldırıldı.

Yeniden belirlenen maddeler kapsamında, müşteriyle yüz yüze görüşerek yapılacak bilgilendirme sonrasında, sunulan ürün veya hizmete ilişkin sözlü bilgilendirme yapıldığına dair ibarenin müşteri tarafından bilgilendirme formuna kendi el yazısıyla yazılarak ıslak imza ile imzalanması gerekecek.

Uzaktan iletişim araçları üzerinden sesli veya görüntülü kayıtlar vasıtasıyla da sunulan ürün veya hizmete ilişkin olarak müşteriye bilgi edinme imkanı sağlanacak.

Öte yandan tebliğin katılım fonu müşterilerinin bilgilendirilmesine ilişkin bölümünde de düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda katılım bankalarının da, katılma hesabı veya özel cari hesap açılışı işlemlerinde müşterilerinden hesabın dayandığı akde veya akitlere ilişkin esas irade beyanını alma yükümlülüğü sona erdi. (İHA)

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bddk
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