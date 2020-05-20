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BDDK'dan yeni karar: 2 bankaya sınırlama kaldırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.05.2020 09:54 | Son Güncelleme

BDDK, iki yabancı saklama kuruluşu olan Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttuğunu açıkladı.

BDDK'dan yeni karar: 2 bankaya sınırlama kaldırıldı

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5 Mayıs 2020 tarihli ve 9010 sayılı kararı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan olağanüstü koşullar ortadan kalkıncaya kadar uygulanmak üzere bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 0,5’i ile sınırlandırılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, TL cinsinden tahvil ve kira sertifikası işlemlerinin takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesini ve TL cinsinden menkul kıymetlerin etkin ve verimli bir şekilde işlem görmesini teminen, 20 Mayıs 2020 tarihli ve 9031 sayılı Kurul kararı ile sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları(YMSK) arasından BDDK tarafından belirlenecek olan kuruluşların, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu karara istinaden BDDK tarafından Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli kuruluşların söz konusu sınırlamadan muaf tutulması uygun görülmüştür. Diğer taraftan Kurulun 9031 sayılı kararı ile aynı zamanda, bankaların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) faaliyet gösteren şubeleri ile gerçekleştirecekleri kararda belirtilen TL işlemlerinin ve söz konusu şubelerin, zorunlu karşılık yükümlülükleri kapsamında KKTC Merkez Bankası bünyesinde bulundurmak zorunda olduğu TL cinsinden tutarlar da dahil olmak üzere, KKTC Merkez Bankası (KKTCMB) ve KKTC Kalkınma Bankası AŞ ile gerçekleştirecekleri Kararda belirtilen TL işlemlerinin, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmiştir."

KAYNAK:AA

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