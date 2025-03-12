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BDDK'dan yeni karar! Araç alacaklar dikkat... Kredi tutarları değişti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
12.03.2025 10:53
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Son dakika haberi: Araç alacaklar dikkat! BDDK, elektrikli araç kredilerinde düzenlemeye gitti. Türkiye'de üretilen elektrikli araç kredileri için yeni düzenleme geldi. Fatura değeri 2,5 milyon liranın altında olan taşıt kredilerinde vade sınırını 48 ay olarak belirledi.

BDDK'dan yeni karar! Araç alacaklar dikkat... Kredi tutarları değişti

Son dakika haberi: Araç alacakları ilgilendiren önemli gelişme! Elektrikli araç kredilerine yeni düzenleme geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Türkiye'de üretilen elektrikli araçların satışlarının vade sayılarında değişikliğe gitti. Karara göre vade sınırı, nihai fatura değeri 2,5 milyon TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi.

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TAŞIT ALIMINA İLİŞKİN KREDİ TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti. Karara göre vade sınırı, nihai fatura değeri 2,5 milyon lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi. Kredi tutarının taşıtın değerine oranı nihai fatura değeri 2,5 milyon lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamayacak. 2 milyon lira ile 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt kredilerinde vade sınırı 36 ay, 5 milyon ile 6,5 milyon liranın üzerinde olmayan kredilerde ise 24 ay olarak belirlendi. 6,5 milyon lira ile 7,5 milyon liraya kadar olan kredilerde sınır ise 12 ay oldu.

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KREDİ VADE SINIRLARI

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, kredi vade sınırı nihai fatura değeri iki milyon beş yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde kırk sekiz ay, iki milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup beş milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde otuz altı ay, beş milyon Türk Lirasının üzerinde olup altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde yirmi dört ay, altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde on iki ay olarak belirlendi.

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Taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranında; nihai fatura değeri iki milyon beş yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde yetmişi, iki milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup beş milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde elliyi, beş milyon Türk Lirasının üzerinde olup altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde otuzu, altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde yirmiyi, yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verildi.

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Bu Karar kapsamındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında vade sınırlarına ilişkin olarak kredinin kullandırım tarihindeki aynı vadelerin uygulanması kararlaştırıldı.

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