BDDK'dan yeni karar! Bankalara hisse esnekliği tanındı

Bankalara yönelik hisse geri alımında yeni karar alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kararına göre, bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanınacak. Geri alımda aldıkları hisseler çekirdek sermayeden düşmeyecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararı şöyle:



"Kurulun 25.03.2025 tarihli toplantısında, 24.03.2025 tarih ve E-24049440-045.01[4/1]-149517 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;