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BDDK'dan yeni karar! Bankalara hisse esnekliği tanındı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
25.03.2025 13:04
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Piyasalarda yaşananların ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yeni bir adım attı. Buna göre, bankaların 2025 sonuna kadar geri alım yoluyla edindikleri hisseler çekirdek sermayeden düşülmeyecek.

BDDK'dan yeni karar! Bankalara hisse esnekliği tanındı

Bankalara yönelik hisse geri alımında yeni karar alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kararına göre, bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanınacak. Geri alımda aldıkları hisseler çekirdek sermayeden düşmeyecek.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararı şöyle:

"Kurulun 25.03.2025 tarihli toplantısında, 24.03.2025 tarih ve E-24049440-045.01[4/1]-149517 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;

  • Payları Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası’nda işlem gören halka açık bankaların, 17/3/2025 tarihinden sonra bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31/12/2025 tarihine kadar; Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi uygulamasında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına ve Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dâhil edilmemesine,

  • Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

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BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu hisse
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