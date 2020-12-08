FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.12.2020 11:22 | Son Güncelleme

BDDK, salgın nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan tedbirlerin 30 Haziran'a kadar uzatılmasına karar verdi. Ayrıca, döviz ve altın alımında 1 iş günü valör uygulaması sonlandırıldı.

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Koronavirüs (KOVID-19) nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan tedbirlere devam edilmesine karar verdi.

Uygulamaların geçerlilik tarihi 31 Aralık 2020'den 30 Haziran 2021'e uzatıldı.

30 Haziran 2021'e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek.

Kart borçlarını öteledikleri süre boyunca bankaların asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem tanımlayabilme uygulaması da 30 Haziran 2021'e kadar sürecek.

Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık devam edecek. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin Üçüncü Grupta sınıflandırılma şartı 30 Haziran 2021'e kadar uygulanmaycak.

Düzenlemeler, ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

Öte yandan bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin resmin daha şeffaf bir şekilde analiz edilmesini ve olası risklerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesini teminen belirli düzenlemelere ise 31.12.2020 tarihinden itibaren son verilecek.

DÖVİZ VE ALTIN ALIMINDA 1 İŞ GÜNÜ VALÖR UYGULAMASI SONLANDIRILDI

Bankacılık Düzernleme ve Denetleme Kurumu, 100 bin dolar üzeri Döviz ve 100 gram üzeri altın işlemlerinde uygulanan bir iş günü süreli valör uygulamasını kaldırdı.

BDDK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kurulun 08.12.2020 tarihli toplantısında, 07.12.2020 tarih ve 32521522-101.02.01-E.18150 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;

Kurulun 20.05.2019 tarihli ve 8374 sayılı Kararı ile getirilen; gerçek kişilerin günlük 100.000 USD ve üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) döviz (efektif dahil) alım işlemlerinde dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama ile Kurulun 21.05.2020 tarihli ve 9033 sayılı Kararı ile getirilen; gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gr ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulamanın kaldırılmasına, bu Kararın Kuruluş Birlikleri vasıtasıyla tüm bankalara duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesi kapsamında karar verilmiştir."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyorİlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor
Bakan Elvan: Yeni bir seferberlik başlattıkBakan Elvan: Yeni bir seferberlik başlattık
SED yardımı başvurusu nasıl yapılır?SED yardımı başvurusu nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı
Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı
Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı
Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı
Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı
Ödemeler bugün başladı!
Ödemeler bugün başladı!
İkinci el araç piyasasında son durum! Fiyatlar düştü mü?
İkinci el araç piyasasında son durum! Fiyatlar düştü mü?
Kamuya 8 bin polis alımı başvuruları başladı!
Kamuya 8 bin polis alımı başvuruları başladı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama
Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama
81 ilde uygulanacak! Yaptırmayana 3 bin 791 lira ceza
81 ilde uygulanacak! Yaptırmayana 3 bin 791 lira ceza
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA: Adalet Bakanlığı mübaşir, zabıt kâtibi, cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru alımı değişikliği!
Personel ve memur alımı kararı yayınlandı!
Bakan Elvan: Yeni bir seferberlik başlattık
Bakan Elvan: Yeni bir seferberlik başlattık
SED yardımı 2020... SED yardımı başvurusu nasıl, nereye yapılır? SED ödemesi ne kadar? Sosyal ve Ekonomik Destek sorgulama ekranı!
SED yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Çilek yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?
Devlet destekli çilek yetiştiriciliği
Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı
Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı
Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı 2020... Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman olacak?
Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.