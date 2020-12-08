BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık devam edecek. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin Üçüncü Grupta sınıflandırılma şartı 30 Haziran 2021'e kadar uygulanmaycak.

Kart borçlarını öteledikleri süre boyunca bankaların asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem tanımlayabilme uygulaması da 30 Haziran 2021'e kadar sürecek.

30 Haziran 2021'e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek.

Düzenlemeler, ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

Öte yandan bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin resmin daha şeffaf bir şekilde analiz edilmesini ve olası risklerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesini teminen belirli düzenlemelere ise 31.12.2020 tarihinden itibaren son verilecek.

DÖVİZ VE ALTIN ALIMINDA 1 İŞ GÜNÜ VALÖR UYGULAMASI SONLANDIRILDI

Bankacılık Düzernleme ve Denetleme Kurumu, 100 bin dolar üzeri Döviz ve 100 gram üzeri altın işlemlerinde uygulanan bir iş günü süreli valör uygulamasını kaldırdı.

BDDK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kurulun 08.12.2020 tarihli toplantısında, 07.12.2020 tarih ve 32521522-101.02.01-E.18150 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;

Kurulun 20.05.2019 tarihli ve 8374 sayılı Kararı ile getirilen; gerçek kişilerin günlük 100.000 USD ve üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) döviz (efektif dahil) alım işlemlerinde dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama ile Kurulun 21.05.2020 tarihli ve 9033 sayılı Kararı ile getirilen; gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gr ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulamanın kaldırılmasına, bu Kararın Kuruluş Birlikleri vasıtasıyla tüm bankalara duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesi kapsamında karar verilmiştir."



