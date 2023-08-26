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BDDK, kredi kartı ile tatilde taksit uygulamasını kaldırmıştı! Yeni açıklama geldi: Kuzey Kıbrıs muaf tutulacak

26.08.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ile yapılan yurt dışı havayolu bilet alımları ve konaklama hizmetleri için taksitlendirmeyi kaldırınca, alınan bu karar Yavru Vatan’da geniş yankı bulmuştu. BDDK son açıklamasında bu uygulamadan Kuzey Kıbrıs’ın muaf tutulduğunu açıklarken, 3 taksit ile tatil harcamalarının devam edebileceğini duyurdu.

BDDK, kredi kartı ile tatilde taksit uygulamasını kaldırmıştı! Yeni açıklama geldi: Kuzey Kıbrıs muaf tutulacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil yurt dışı havayolu bilet alımları ve konaklama hizmetleri için kredi kartı ile yapılan taksitlendirmeyi kaldıran Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bu uygulaması Kıbrıs'ta yankı uyandırmıştı.

Ancak BDDK'nın internet sitesinden son yapılan duyuruda, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin açıklama getirildi.

Buna göre, 31 Temmuz tarihinde alınan hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına yönelik karardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin muaf tutulacağı belirtilerek, harcamaların 3 taksite bölünebileceği ifade edildi.


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kredi kartı

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