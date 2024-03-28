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BDDK verileri açıkladı: KKM'de düşüş durma noktasına geldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.03.2024 14:52
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BDDK verileri açıkladı. Kur korumalı mevduatlarda düşüş ivmesi 22 Mart haftasında durma noktasına geldi.

BDDK verileri açıkladı: KKM'de düşüş durma noktasına geldi

Kur korumalı mevduatlarda bir dönemdir etkili olan düşüş ivmesinde son haftalardaki yavaşlama dikkat çekiyor. Kur korumalı mevduatlarda düşüş ivmesi 22 Mart haftasında durma noktasına geldi. (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar geçen hafta 7,2 milyar TL düşüşle 2,28 trilyon TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar geçen hafta 7,2 milyar TL düşüşle 2,28 trilyon TL'ye geldi.

Kur korumalı mevduatlarda yaşanan düşüş Ekim ayından bu yana kaydedilen en yavaş gerileme oldu.

Kur korumalı mevduatların toplamı 3,4 trilyon TL ile rekor seviyeye yükselmişti. Ekonomi yönetiminin aldığı önlemler doğrultusunda bu rekor seviyeden gevşeme süreci başlamıştı.

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