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BDDK'dan kuyum sektörü açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 18:43 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, son dönemde, kuyum sektöründe faaliyet gösteren bazı işletmeler üzerinden yüksek kazanç vaadi veya kar garantisiyle nakit para ve altın başta olmak üzere kıymetli maden toplanarak oluşturulan mağduriyetler konusunda uyarıda bulundu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son dönemde, kuyum sektöründe faaliyet gösteren bazı işletmeler üzerinden yüksek kazanç vaadiyle nakit para ve kıymetli maden toplanarak mağduriyetler oluşturulduğu belirtilerek vatandaşlardan, tasarruflarını kurum ve diğer ilgili merciler tarafından yetkilendirilen finansal kuruluşlarda değerlendirilmesi istendi.

BDDK'dan yapılan açıklamada, son dönemde, kuyum sektöründe faaliyet gösteren bazı işletmeler üzerinden yüksek kazanç vaadi veya kar garantisiyle nakit para ve altın başta olmak üzere kıymetli maden toplanarak ya da değerlendirilmek üzere emanet adı altında teslim alınarak, karşılığında makbuz, senet, kartvizit ve muhtelif evrak verildiğine, kişilerin maddi kayıplarının oluştuğuna ve muhtelif mağduriyetler yaşandığına yönelik şikayetlerin kuruma ulaştığı bildirildi.

Vatandaşlardan herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için bu kişilere itibar
edilmemesi istenen açıklamada, gerek nakit para gerek kıymetli maden şeklindeki tasarrufların kurum ve diğer ilgili merciler tarafından yetkilendirilen finansal kuruluşlarda değerlendirilmesi, tasarruf ve yatırım işlemlerinin yetkili kuruluşlar üzerinden yapılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, tasarruf ya da yatırım amacıyla yetkisiz kişiler tarafından nakit para veya
kıymetli maden toplanmasının ilgili Kanunlara aykırılık oluşturacağının ve adli
yaptırımlara tabi olduğunun ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacağının
hatırlatılmasında yarar görülmektedir.
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 150. maddesi gereğince, izin almaksızın
banka gibi faaliyet gösteren ya da mevduat kabul eden yahut katılım fonu toplayan

gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin güne
kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu suçun bir iş yeri bünyesinde işlenmesi halinde bu iş yerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekerrür halinde ise sürekli olarak
kapatılmasına karar verilebilir."

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BDDK,

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