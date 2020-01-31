BDDK'dan kuyum sektörü açıklaması

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son dönemde, kuyum sektöründe faaliyet gösteren bazı işletmeler üzerinden yüksek kazanç vaadiyle nakit para ve kıymetli maden toplanarak mağduriyetler oluşturulduğu belirtilerek vatandaşlardan, tasarruflarını kurum ve diğer ilgili merciler tarafından yetkilendirilen finansal kuruluşlarda değerlendirilmesi istendi.

BDDK'dan yapılan açıklamada, son dönemde, kuyum sektöründe faaliyet gösteren bazı işletmeler üzerinden yüksek kazanç vaadi veya kar garantisiyle nakit para ve altın başta olmak üzere kıymetli maden toplanarak ya da değerlendirilmek üzere emanet adı altında teslim alınarak, karşılığında makbuz, senet, kartvizit ve muhtelif evrak verildiğine, kişilerin maddi kayıplarının oluştuğuna ve muhtelif mağduriyetler yaşandığına yönelik şikayetlerin kuruma ulaştığı bildirildi.

Vatandaşlardan herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için bu kişilere itibar

edilmemesi istenen açıklamada, gerek nakit para gerek kıymetli maden şeklindeki tasarrufların kurum ve diğer ilgili merciler tarafından yetkilendirilen finansal kuruluşlarda değerlendirilmesi, tasarruf ve yatırım işlemlerinin yetkili kuruluşlar üzerinden yapılması gerektiği belirtildi.