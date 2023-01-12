Bedava kemik dönemi bitti, kasapta artık parayla satılıyor! Fiyatı 20 TL'den başlayıp 50 TL'ye kadar çıkıyor

Yıllardır ücret alınmadan ihtiyaç sahibine bedava verilen ya da sokakta yaşayan köpeklere verilen kemik, artık parayla satılıyor. İhtiyacı olanın suyundan çorba yaptığı kemik için kasaplar ücret isteyip, etiket basmaya başladılar.

KEMİK FİYATI 50 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Kuzu kemiği ve dana kemiği artık kasaplarda parayla satılırken, kemiklerin fiyatı 20 TL'den başlıyor ve 50 TL'ye kadar çıkıyor.

KASAPLAR: "MECBUR KALDIK"

TV100'de yer alan habere göre; kasaplar; kemik suyunu kaynatıp çocuklarına yediren, pilavına katan aileler olduğunu söylerken, artan maliyetler nedeniyle böyle bir karar almak zorunda olduklarını belirtiyor.