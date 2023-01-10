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Kırmızı ete iki ayda yüzde elli zam geldi! Yılbaşından bu yana 3 kez zam gördü! 90 liraydı 135 liraya çıktı

10.01.2023 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022'nin ilk günlerinde başlayan ve hala devam eden zam rüzgarı vatandaşın bütçesini sarsmaya devam ediyor. Fiyat artışı yaşayan ürünlerin başında ise kırmızı et geliyor. 2 ay önce 90 lira olan dana karkas bugün itibarıyla 135 liraya çıktı. Bu, yüzde 50 zam anlamına gelirken et fiyatlarının yılbaşından bu yana 3 kez zamlanması ise vatandaşı zor duruma soktu.

Kırmızı ete iki ayda yüzde elli zam geldi! Yılbaşından bu yana 3 kez zam gördü! 90 liraydı 135 liraya çıktı

2022 yılında yaşanan yüksek enflasyonun etkisi 2023'ün ilk günlerinde de devam ediyor. Teknoloji, konut ve otomobil sektöründe yaşanan artışlar gıda sektöründe de görüldü. Hükümet gıda fiyatlarındaki yükselişin önüne geçmek için zincir marketlere çağrılar yapsa da bazı ürünler zamlanmaya devam ediyor. Bu ürünlerin başında ise kırmızı et geliyor.

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2 AYDA YÜZDE ELLİ ZAM

Habertürk'te yer alan habere göre dana karkasın fiyatı iki ayda yüzde 50 arttı. 2 ay önce 90 liraya satışa sunulan etler şu an itibarıyla 135 lirayı gördü. Henüz yeni yıla gireli 10 gün olmasına rağmen, ete 3 kere zam gelmesi de hem satıcıları hem alıcıları isyan ettirdi.

Ocak ayı başında 165 lira olan kıyma 180 liraya çıktı. Dana kuşbaşı 180 liradan 200 liraya çıkarken dana bonfilenin fiyatı ise 400 liraya ulaştı.

BAKAN KİRİŞCİ: ARTIŞ SPEKÜLATİF

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Et Fiyatları konusunda, etle ilgili olarak burada bir spekülatif hareketlerin olduğunu, bunu gözlemlediğimizin altını çizmek istiyorum. Gerekli önlemleri aldık almaya devam edeceğiz. Piyasadaki fiyat artışı konusunda bağımsız olarak tedbiren kasaplık hayvan tedariki bağlantılarının da yapıldığını belirtmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Bakan Kirişci artışlarla ilgili yaptığı açıklamada tedbir olarak ithalatı işaret etmişti. Önlemlerin alındığını belirten Bakan Kirişci, yeni önlemlerin de getirilebileceğini belirtmişti.

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İTHALAT SORUNU ÇÖZER Mİ?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, "İthalat şu anda çözüm değil. Bunu kendileri de biliyor. Yurt dışında et çok çok daha pahalı." dedi.

Sektör temsilcileri ise fiyat düşüşü için tek çarenin besicilere destek olup üreticilerin maliyetinin düşürülmesi gerektiğini savunuyor.

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